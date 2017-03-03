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В Иркутском районе возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, оставившего супругу и детей в горящем доме

Фото: ГУ МЧС России по ИО
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Иркутск. Сибирские новости - Следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении 41-летнего жителя деревни Степановка, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ (оставление в опасности).

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, 24 февраля в одном из домов в деревни Степановка произошел пожар. В результате хозяину дома удалось спастись, а его супруга и двое детей 2011 и 2012 г.р. скончались. Следователями СКР установлено, что мужчина разбудил супругу и попросил, чтобы она вывела детей, а сам в это время выбрался из задымленного дома и побежал за помощью к соседям. В результате мать с детьми не смогли самостоятельно выбраться и погибли.

Сейчас органами СКР проводятся необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.

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2017-03-03 11:21:50




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