Опыт Иркутска по сохранению памятников архитектуры признан на российском уровне
Иркутск. Сибирские новости - Иркутские проекты - Агентство развития памятников Иркутска и АНО «Иркутские кварталы» - были презентованы на площадке Российского инвестиционного форума в Сочи.
Правительство РФ совместно с Агентством стратегических инициатив разработало онлайн-площадку «Магазин верных решений», собирающий лучшие практики регионов, которые можно в последующем рекомендовать и внедрять в других городах. Как отмечают в АСИ, все решения, которые есть в «Магазине», работают и уже доказали свою эффективность как минимум в одном регионе.
Напомним, АРПИ учреждено администрацией Иркутска в 2012 году для вовлечения объектов архитектурного наследия в современную городскую среду. Агентство помогает инвестору, готовому отреставрировать памятник архитектуры, проходить все согласования, обеспечивает юридическое и организационное сопровождение. Объект передается инвестору после завершения реставрации.
Проект «Иркутские кварталы» направлен на обновление и сохранение исторического облика всей центральной части Иркутска в границах утвержденного исторического поселения. Обновление коснется территории исторического центра общей площадью 73 га, разбитой на 18 кварталов. Каждый квартал будет сформирован по индивидуальной логике и концепции, получит собственное имя.
Опыт работы по комплексному изменению центральной части города и сохранению памятников истории и архитектуры вошел в число тридцати лучших моделей развития городской среды и модернизации объектов ЖКХ.
Как сообщила на пресс-конференции в пятницу директор АРПИ Ирина Кравец, в уставный капитал агентства внесены неиспользуемые, ветхие и аварийные муниципальные памятники. На сегодня при содействии АРПИ отреставрированы шесть объектов (ул. Горького, 34; ул. Байкальская, 25 и 27; ул. Фурье, 5 и 11; ул. Тимирязева, 5). В 2017 году завершатся работы еще на четырех: ул. Лапина, 45, ул. Седова, 64, ул. Байкальская, 21 и Черемховский переулок, 2.
При взаимодействии с «Иркутскими кварталами» в настоящее время ведется реконструкция фасада здания на пересечении улиц Тимирязева и Лапина, а также строительство объекта на ул. Борцов Революции, 2.
По словам главного архитектора города Сергея Александрова, в Иркутске более 1,1 тыс. объектов культурного наследия, 30% из них в неудовлетворительном состоянии и нуждаются в реставрации. Применение таких механизмов благоприятно влияет на имидже города и привлекает больше туристов.
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- Депутат Думы Иркутска А. Ханхалаев: «Иркутские кварталы» придадут большую привлекательность городу
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2017-03-03 12:01:33