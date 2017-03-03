В Иркутской области в 2017 году будет посеяно не менее 12% площадей зерновых и зернобобовых культур элитсеменами
Иркутск. Сибирские новости - Элитными семенами зерновых и зернобобовых культур в Иркутской области в 2017 году будет засеяно не менее 12% площадей. Семенами регион обеспечен на 100%. Об этом сегодня на видеоконференции с участием мэров районов и руководителей отделов сельского хозяйства территорий сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области Александр Кириленко.
Участники совещания рассмотрели вопросы подготовки сельхозорганизаций региона к проведению весенних полевых работ.
Первый замминистра сообщил, что под урожай текущего года было подготовлено 430,5 тыс. га пашни, в том числе вспахано 181 тыс. га зяби, 249,5 тыс. га чистых паров, что составляет 115,7% к уровню прошлого года. Планируется посеять зерновых и зернобобовых культур 418,1 тыс. га. Сельхозтоваропроизводителями на начало марта приобретено 11,5 тыс. тонн минеральных удобрений на сумму более 327 млн руб. На приобретение инсектицидов против опасных вредителей запланированы субсидии из областного бюджета в размере 7,3 млн руб.
"С этого года впервые на ремонт зерноуборочных и самоходных кормоуборочных комбайнов, а также энергонасыщенных тракторов 3,4,5 тягового класса типа Т-150, К-700, К-744, узлов и агрегатов к ним на специализированных ремонтных предприятиях из областного бюджета выделены субсидии в сумме 24,4 млн руб. Вся сельхозтехника и оборудование должны быть готовы не менее чем на 90% к началу проведения посевной кампании", - подчеркнул А. Кириленко.
Для оперативного оказания технической помощи в сельхозорганизациях региона в период проведения полевых работ будут действовать около 200 передвижных мобильных ремонтных бригад и звеньев непосредственно в полевых условиях.
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2017-03-03 12:09:17