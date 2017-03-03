Илья Сумароков: Иркутская область в 2017 году на поддержку малых форм хозяйствования получит из федерального бюджета 173,5 млн рублей

12:34 - Иркутск. Сибирские новости - Министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков принимает участие …

На строительство детского сада в жилом районе Порожский Братска в 2017 году выделено более 100 млн рублей

12:29 - Иркутск. Сибирские новости - На строительство детского сада в жилом районе Порожский Братска в 2017 году …

В Музее истории Иркутска начали демонстрировать короткометражку о Русской Америке

12:25 - Иркутск. Сибирские новости - Музей истории города Иркутска пополнился новым «экспонатом». …

С. Левченко вручил Братскому дому-интернату для престарелых и инвалидов сертификат на реабилитационное оборудование

12:22 - Иркутск. Сибирские новости - Сергей Левченко в рамках рабочей поездке в Братске посетил Братский дом-интернат …

В Иркутской области в 2017 году будет посеяно не менее 12% площадей зерновых и зернобобовых культур элитсеменами

12:09 - Иркутск. Сибирские новости - Элитными семенами зерновых и зернобобовых культур в Иркутской области в …

Опыт Иркутска по сохранению памятников архитектуры признан на российском уровне

12:01 - Иркутск. Сибирские новости - Иркутские проекты - Агентство развития памятников Иркутска и АНО «Иркутские …

В Иркутском районе возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, оставившего супругу и детей в горящем доме

11:21 - Иркутск. Сибирские новости - Следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении 41-летнего жителя …

Об истории сберегательного дела в Иркутске расскажут 10 марта на «Прогулке по старому Иркутску»

11:19 - Иркутск. Сибирские новости - Об истории сберегательного дела в Иркутске расскажут 10 марта на «Прогулке …

Сергей Левченко дал поручение решить вопрос с ремонтом Братской детской больницы

11:15 - Иркутск. Сибирские новости - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко в рамках рабочей поездки в …

В Шелехове в суд направлено уголовное дело в отношении директора завода железобетонных конструкций

11:14 - Иркутск. Сибирские новости - Следственный отдел по Шелеховскому району регионального СУ СКР завершил …