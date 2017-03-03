С. Левченко вручил Братскому дому-интернату для престарелых и инвалидов сертификат на реабилитационное оборудование
Иркутск. Сибирские новости - Сергей Левченко в рамках рабочей поездке в Братске посетил Братский дом-интернат для престарелых и инвалидов. Как сообщила руководитель учреждения Ирина Вахонина, плановое количество мест в учреждении - 344, в том числе 35 мест в отделении социальной адаптации для граждан, не имеющих определенного места жительства. Трудятся в доме-интернате 252 сотрудника. Социальные услуги в доме-интернате предоставляются гражданам пожилого возраста (мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет), инвалидам I и II групп (старше 18 лет), а также гражданам, не имеющим определенного места жительства.
Глава региона осмотрел здания дома-интерната, пообщался с проживающими. В рамках реализации государственной программы «Доступная среда» в учреждении созданы условия для удобного доступа и комфортного пребывания маломобильных граждан, предусмотрены стационарные пандусы, пандусы телескопические раздвижные, гусеничный мобильный лестничный подъемник, адаптационные приспособления для санитарных комнат, а также для мест общего пользования, установлены средства информации: таблички, знаки.
Как сообщил министр социальной защиты, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов, в доме-интернате ведется активная работа по расширению спектра оказываемых социальных услуг и внедрению новых методик и технологий. В 2016 году учреждение стало победителем международного проекта конкурса малых грантов «Православная инициатива 2016 - 2017» и получило грант на оборудование домового храма. На сегодня в домовом храме проводятся церковные обряды, праздники. В учреждении с 2016 года успешно реализуется социальный проект «Скандинавская ходьба», с 2017 года применяется новая методика для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, а именно спортивная игра «Боча». В доме-интернате функционирует библиотека. Библиотечный фонд учреждения насчитывает около 6,7 тыс. книг. В период работы учреждения награждены премией губернатора Иркутской области «Лучший работник учреждения социального обслуживания» восемь сотрудников дома-интерната, в том числе директор.
В. Родионов также сообщил, что в регионе действует 89 учреждений социального обслуживания, из них 28 стационарных учреждений. По итогам 2016 года социальные услуги в стационарных учреждениях получили 4,887 тыс. человек.
С. Левченко вручил сотрудникам и проживающим Братского дома-интерната для престарелых и инвалидов сертификат на 150 тыс руб. на приобретение оборудования для реабилитации в зал адаптивной физкультуры.
"В этом учреждении сделано главное - создана хорошая атмосфера для проживания людей. Когда люди солидного возраста, которые все в жизни умеют, имеют возможность печь хлеб, выращивать овощи, рисовать, создавать какой-то уют - это и для них хорошо, и для дома-интерната. Хотя есть вещи, которые самим не под силу, интернат требует ремонта. Это нужно делать силами подрядчиков, тех организаций, которые существуют в городе", - подчеркнул Сергей Левченко.
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2017-03-03 12:22:05