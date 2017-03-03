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В Музее истории Иркутска начали демонстрировать короткометражку о Русской Америке

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Иркутск. Сибирские новости - Музей истории города Иркутска пополнился новым «экспонатом». В зале, посвященном Русской Америке, смонтировано оборудование для демонстрации короткометражной ленты «Наша Аляска», которую создали краевед и кинодокументалист Вадим Алтухов и научный сотрудник музея Ольга Проскурякова.

В фильме присутствуют красивые пейзажные зарисовки и богатый исторический иллюстративный материал, рассказывающие за 11 минут о мореплавателе Витусе Беринге, иркутском промысловике и виноторговце Александре Баранове, русском дипломате и путешественнике Николае Резанове.

Как отмечается в сообщении музея, экспедиции Беринга имели представительства в Иркутске, где набирали матросов из местных казачьих семей. Сам командор искал в окрестностях Иркутска подходящую площадку для железоделательного завода, чтобы фабричным способом готовить корабельную оснастку. Есть данные, что и корабли экспедиции изначально собирались на верфи Иркутского адмиралтейства.

Григорий Шелихов и его зять Николай Резанов основали колониальную торговую компанию с государственным участием. Команды промысловых и торговых судов, которые компания направляла к Новому Свету, и положили начало Русской Америке. В 1799 году официально была утверждена Российско-Американская компания, получившая монополию на пушной промысел в новых русских территориях. Главенствующую роль в этой компании играли наследники Шелихова.

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2017-03-03 12:25:15




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