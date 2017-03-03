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Илья Сумароков: Иркутская область в 2017 году на поддержку малых форм хозяйствования получит из федерального бюджета 173,5 млн рублей
12:34 - Иркутск. Сибирские новости - Министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков принимает участие …
На строительство детского сада в жилом районе Порожский Братска в 2017 году выделено более 100 млн рублей
12:29 - Иркутск. Сибирские новости - На строительство детского сада в жилом районе Порожский Братска в 2017 году …
В Музее истории Иркутска начали демонстрировать короткометражку о Русской Америке
12:25 - Иркутск. Сибирские новости - Музей истории города Иркутска пополнился новым «экспонатом». …
С. Левченко вручил Братскому дому-интернату для престарелых и инвалидов сертификат на реабилитационное оборудование
12:22 - Иркутск. Сибирские новости - Сергей Левченко в рамках рабочей поездке в Братске посетил Братский дом-интернат …
В Иркутской области в 2017 году будет посеяно не менее 12% площадей зерновых и зернобобовых культур элитсеменами
12:09 - Иркутск. Сибирские новости - Элитными семенами зерновых и зернобобовых культур в Иркутской области в …
Опыт Иркутска по сохранению памятников архитектуры признан на российском уровне
12:01 - Иркутск. Сибирские новости - Иркутские проекты - Агентство развития памятников Иркутска и АНО «Иркутские …
В Иркутском районе возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, оставившего супругу и детей в горящем доме
11:21 - Иркутск. Сибирские новости - Следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении 41-летнего жителя …
Об истории сберегательного дела в Иркутске расскажут 10 марта на «Прогулке по старому Иркутску»
11:19 - Иркутск. Сибирские новости - Об истории сберегательного дела в Иркутске расскажут 10 марта на «Прогулке …
Сергей Левченко дал поручение решить вопрос с ремонтом Братской детской больницы
11:15 - Иркутск. Сибирские новости - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко в рамках рабочей поездки в …
В Шелехове в суд направлено уголовное дело в отношении директора завода железобетонных конструкций
11:14 - Иркутск. Сибирские новости - Следственный отдел по Шелеховскому району регионального СУ СКР завершил …
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Заметки на полях
Иркутск. Сибирские новости - Переменная облачность, в большинстве районов Иркутской области в субботу временами небольшой и умеренный мокрый снег, в северных районах местами небольшой снег, утром при прояснении туман.
Эксклюзив
Мария Матвеева – активный член клуба «Губерния», доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник ФГБОУ ВО «ИРНИТУ». Мария в свободное от своей научной деятельности время принимает непосредственное участие в разработке концепции туристического кластера Иркутской области. Именно она подготовила экономическое обоснование концепции и продолжает заниматься темой туризма, поскольку ей небезразлично будущее нашего региона.
Иркутску повезло – Губернаторский иркутский симфонический оркестр один из лучших за Уралом. Когда-то созданный выпускником Ленинградской филармонии Игорем Соколовым, он держит планку высокого искусства благодаря другому выпускнику той же консерватории Илмару Лапиньшу. Несколько лет упорной работы увенчались к 2016 году необыкновенным успехом иркутского симфонического оркестра в Санкт-Петербурге, исполнившего неизвестную симфонию Георгия Свиридова. Об оркестре, о филармонии, и ее планах на ближайшее будущее наш разговор с главным дирижером Илмаром Лапиньшем и директором филармонии Ириной Касьяновой.
Обзоры рынков
Иркутск. Сибирские новости - Сайт по поиску работы и персонала HeadHunter проанализировал резюме более 3 тыс. руководителей высшего звена, разместивших резюме на hh.ru в Иркутске, чтобы выяснить соотношение мужчин и женщин по профессиональным сферам.
Актуально
Масленичные гуляния пройдут в Иркутске 26 февраля. Городское народное гуляние начнется на площади у дворца спорта «Труд» в 13 часов. Об этом сообщил начальник управления культуры администрации Иркутска Виталий Барышников.
В 2016 году поставки алюминия из России за рубеж неуклонно росли. Между тем, существующий порядок возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) при реализации алюминия и продукции на его основе за пределы России существенным образом осложняет их экспорт, создавая трудности российским предприятиям при выходе на зарубежные рынки.
Пресс-релиз
«Ростелеком» проводит федеральную акцию «Два интернета», которая делает домашний интернет мобильным. При одновременном подключении и использовании услуг безлимитного интернета дома и мобильной связи «Ростелекома» будет доступна скидка до 50% на «Домашний интернет». В акции могут принять участие все члены семьи, что позволит получить максимальную выгоду.
Региональный офис ВТБ в Иркутске в 2016 году заключил договоры с золотодобывающими компаниями Приангарья, Бурятии, Забайкалья и Якутии на закупку 4,84 тонн золота, из которых 80% поставлено в банк, еще часть находится на обезличенных металлических счетах.
«Ростелеком» завершил работы по созданию и внедрению автоматизированной информационной системы поддержки и сопровождения образовательной деятельности организаций допобразования и работы по модернизации автоматизированной информационной системы «Контингент-Регион».