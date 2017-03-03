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На строительство детского сада в жилом районе Порожский Братска в 2017 году выделено более 100 млн рублей

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Иркутск. Сибирские новости - На строительство детского сада в жилом районе Порожский Братска в 2017 году выделено более 100 млн руб.: из областного бюджета 95,1 млн и 5 млн - из муниципального. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Сергей Левченко во время рабочей поездки в Братск.

Строительство объекта начато в 2014 году строительной компанией ООО СК «ВостСибСтрой» за счет собственных средств. Строительно-монтажные работы на объекте были приостановлены в ноябре 2014 года ввиду отсутствия у застройщика собственных оборотных средств для завершения строительства. При этом в полном объеме были выполнены фундаментные работы, работы по монтажу каркаса здания, начаты кровельные работы. На завершение строительства объекта в 2015 году в рамках государственной программы Иркутской области «Развитие образования» на 2014 - 2018 годы было выделено 100,1 млн руб.

В октябре 2015 года в министерство строительства, дорожного хозяйства региона поступило письмо за подписью мэра города Братска о невозможности освоения средств субсидии, поэтому было принято решение о перераспределении средств областного бюджета в объеме 95,1 млн руб. на объекты, готовые к вводу в 2015 году. В ноябре 2016 года в министерство представлено подтверждение о приобретении здания в муниципальную собственность.

"Здание детского сада в Порожском - один из печально знаменитых долгостроев Братска, несмотря на то, что в этом жилом районе так необходимо дошкольное учреждение. Наша основная задача сдвинуть такие стройки с мертвой точки. К ноябрю этого года ребятишки Братска должны получить новое здание детского сада", - подчеркнул губернатор.

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2017-03-03 12:29:31




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