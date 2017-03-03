Илья Сумароков: Иркутская область в 2017 году на поддержку малых форм хозяйствования получит из федерального бюджета 173,5 млн рублей
Иркутск. Сибирские новости - Министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков принимает участие в совещании по вопросу «Реализация механизма льготного кредитования и развитие малых форм хозяйствования», которое проходит сегодня в Новосибирске под председательством главы министерства сельского хозяйства РФ Александра Ткачева, сообщает пресс-служба регионального правительства.
И. Сумароков сообщил, что в Иркутской области отмечается положительная динамика реализации программных мероприятий по поддержке малых форм хозяйствования, на реализацию которых в 2017 году из федерального бюджета будет направлено 173,5 млн руб. В 2016 году гранты по программе получили 78 победителей конкурса «Начинающий фермер» (средний размер гранта составил 1,45 млн), 9 победителей конкурса «Развитие семейных животноводческих ферм» (средний размер гранта - более 10 млн), 8 сельскохозяйственных потребительских кооперативов по конкурсу «Развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов» (средний размер гранта - 11,5 млн).
Кроме того, сегодня в Новосибирске состоится открытие VIII Всероссийских зимних сельских спортивных игр, в них принимают участие более тысячи аграриев из 58 регионов. В играх участвует команда из Иркутской области. По итогам отборочного тура, который состоялся в январе в Ангарском районе, в команду региона были зачислены 28 человек.
В программу VIII Всероссийских зимних сельских спортивных игр включены такие виды спорта как лыжные гонки, полиатлон, гиревой спорт, шахматы, шашки, соревнования среди спортивных семей, механизаторов и дояров. Впервые за историю проведения зимних игр между сборными командами регионов пройдут соревнования по мини-футболу.
2017-03-03 12:34:28