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На Байкале погибла 27-летняя альпинистка, сорвавшись со скалы

Фото: Сибновости
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Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области 4 марта в соревнованиях по альпинистским восхождениям, организованным на берегу озера Байкал, погибла 27-летняя девушка. По данному факту следственными органами СУ СК России по Иркутской области проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, альпинистка сорвалась со скалы. Спасатели МЧС ее эвакуировали, по дорогое в больницу Слюдянки девушка скончалась от полученных травм.

В настоящее время следователи СКР выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.

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2017-03-04 11:56:28




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