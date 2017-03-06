Цены на продовольственные товары в Иркутской области в февраля выросли на 0,1%
Иркутск. Сибирские новости - Цены на продовольственные товары в Иркутской области в февраля выросли на 0,1%. Более всего подорожали капуста белокочанная (на 17%), виноград (8%), картофель, лук репчатый и морковь (на 4%). На 1 - 3% дороже стали полуфабрикаты мясные, свинина и говядина бескостная, мясокопчености, соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы, филе и рыба мороженая (кроме сельди), консервы рыбные в томатном соусе, масло сливочное, сметана, творог жирный, мороженое и сыры. В тех же пределах увеличились цены на консервы томатные, кетчуп, перец черный (горошек), сухие супы в пакетах, хлопья из злаков (сухие завтраки), свеклу, зефир, пастилу, шоколад и орехи. Об этом сообщает Иркутскстат.
В то же время наблюдалось заметное снижение цен на сахар (на 6%), сухофрукты (5%), крупу гречневую (4%), апельсины (3%), масло подсолнечное и рис (на 2%).
Непродовольственные товары стали дешевле в среднем на 0,5%. В этой группе наибольший прирост цен зафиксирован на полуботинки мужские с верхом из искусственной кожи (на 6%), ботинки, полуботинки для детей дошкольного возраста (5%) и полуботинки, туфли мужские с верхом из натуральной кожи (на 4%). На 1 - 3% выросли цены на сапоги женские осенние, ботинки, полуботинки для школьников, футболки и трусы детские, колготки женские, жидкие чистящие и моющие средства, крем для лица. В той же мере изменились цены на пальто женское демисезонное, костюмы спортивные для детей школьного возраста, коляски для новорожденных, часы, плиты бытовые, тетради школьные и свежесрезанные цветы.
В группе «медицинские товары» повысились цены на диазолин, офтан катахром (на 3%), колдрекс, валокордин, настойку пустырника, эналаприл, панкреатин (на 2%) и в то же время снизились на анальгин отечественный, вату (на 5%), валидол (4%) и супрастин (на 3%).
В сфере платных услуг потребительские цены и тарифы за месяц выросли в среднем на 0,5%.
В феврале увеличилась плата за проезд в поездах дальнего следования (на 11%), удостоверение завещания (8,5%), туристические поездки в Китай (5%), театральные билеты (4%), замену элементов питания в наручных часах, посещение детского ясли-сада, обучение на курсах иностранных языков, пользование потребительским кредитом (3%). В пределах 1 - 2% выросла стоимость найма жилых помещений в государственном и муниципальном жилищных фондах, занятий на курсах профессионального обучения, билетов в кинотеатры, прививок животным, услуг банков и парикмахерских. В то же время на 2% подешевели поездки на отдых в европейские страны.
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2017-03-06 12:27:24