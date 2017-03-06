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В Иркутске во время преследования задержан дорожный правонарушитель

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Иркутск. Сибирские новости - В ходе непродолжительной погони инспекторы спецроты управления ГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области задержали водителя, который не выполнил законные требования полицейских и пытался скрыться. Инцидент произошел накануне днем на перекрестке улиц Джамбула и Маяковского в Иркутске. При обеспечении безопасности дорожного движения, следуя в потоке машин, сотрудники дежурного экипажа ГИБДД заметили, как водитель на автомобиле «Ниссан» в нарушение правил пытается повернуть налево.

Для предупреждения правонарушения полицейские потребовали от находившего за рулем иномарки мужчины остановиться. Однако вместо выполнения законных требований представителей власти он лишь увеличил скорость и стал скрываться, создавая аварийные ситуации на дороге.

Для остановки злоумышленника в городе был введен план «Перехват». Спустя несколько минут, в результате принятых мер автомашина нарушителя была блокирована полицейскими на улице Ленина. В отдел полиции № 5 межмуниципального управления МВД России «Иркутское» был доставлен 28-летний мужчина. Как выяснилось, он занимался частным извозом и в момент совершения правонарушения перевозил пассажира, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Кроме того, полицейские установили, что у задержанного отсутствовали документы на право управления транспортом. К настоящему времени он привлечен к административной ответственности. Автотранспорт помещен на штраф-стоянку.

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2017-03-06 12:38:45




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