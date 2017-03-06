Черемховский интернат вновь закрыт из-за вспышки сальмонеллеза
Иркутск. Сибирские новости - Во вторник, 28 февраля, в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Черемховском и Аларском районах поступило экстренное извещение о госпитализации одного воспитанника Черемховского психоневрологического интерната в Черемховскую городскую больницу с признаками острой кишечной инфекции.
По данному факту специалисты Роспотребнадзора незамедлительно начали эпидемиологическое расследование, в ходе которого проведено обследование учреждения, взяты анализы у воспитанников и персонала для проведения лабораторных исследований. Управление Роспотребнадзора по Иркутской области вынесло предписание о проведении противоэпидемических мероприятий.
Как сообщает пресс-служба ведомства, с 28 февраля по 7 марта в Черемховском психоневрологическом интернате введен карантин. В территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Черемховском и Аларском районах представлен план проведения противоэпидемических мероприятий в учреждении.
По результатам проведенных лабораторных исследований у заболевшего ребенка выделена сальмонелла, у двоих контактных детей - носительство возбудителя.
В ходе проведения эпидемиологического расследования специалистами территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в интернате выявлено несоблюдение противоэпидемических мероприятий в период введения карантина (несоответствие дезинфекционных растворов заданным концентрациям, некачественная обработка посуды, в 30% смывов с объектов внешней среды обнаружена кишечная палочка).
По результатам проверки 4 марта документы на приостановление деятельности Черемховского психоневрологического интерната переданы в Черемховский городской суд. На сегодня воспитанники интерната находятся под медицинским наблюдением, трое находятся в инфекционном отделении городской больницы Черемхово и получают адекватную медицинскую помощь. Состояние детей удовлетворительное. Эпидемиологическое расследование продолжается. Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.
Напомним, в августе 2016 года в Черемховском психоневрологическом интернате произошло массовое инфекционное заболевание детей, в результате четыре воспитанника скончались. Деятельность учреждения была приостановлена, а воспитанники переведены в социальные учреждения, расположенные в Иркутске и Саянске. Работу учреждение возобновило в конце февраля.
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2017-03-06 12:41:58