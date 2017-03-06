К освоению золоторудного Сухого Лога приступят не раньше чем через 4 - 5 лет

04:49 - Иркутск. Сибирские новости - К освоению золоторудного месторождения Сухой Лог в Бодайбинском районе приступят …

Иркутск входит в топ-15 туристических городов для отдыха на 8 Марта

04:41 - Иркутск. Сибирские новости - Сервис поиска отелей RoomGuru.ru определил самые популярные российские и …

Пассажиропоток иркутского аэропорта за февраль вырос на 21%

04:39 - Иркутск. Сибирские новости - В течение февраля Международный аэропорт Иркутск обслужил 1,68 тыс. рейсов …

Первое региональное отделение Роспатента открылось в Новосибирске

04:37 - Новосибирск. Сибирские новости - Первое региональное отделение Федеральной службы по интеллектуальной …

В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие около 1,5 тыс. человек

04:36 - Иркутск. Сибирские новости - Около 1,5 тыс. учащихся 9 - 11 классов общеобразовательных организаций Иркутской …

Выставка рукоделия «Искусные шедевры» открылась к 8 марта в краеведческом музее Усть-Илимска

04:34 - Усть-Илимск. Сибирские новости - Выставка рукоделия «Искусные шедевры» открылась к 8 марта …

Определены финалисты конкурса на разработку фирменного стиля молодежного центра в Ангарске

04:32 - Ангарск. Сибирские новости - В Ангарске на конкурсной основе разрабатывается фирменный стиль молодежного …

Дополнительные доходы АГО от реализации муниципального имущества направлены на социальные проекты

12:49 - Ангарск. Сибирские новости - Комитет по управлению муниципальным имуществом Ангарского городского округа …

Черемховский интернат вновь закрыт из-за вспышки сальмонеллеза

12:41 - Иркутск. Сибирские новости - Во вторник, 28 февраля, в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора …

В Иркутске во время преследования задержан дорожный правонарушитель

12:38 - Иркутск. Сибирские новости - В ходе непродолжительной погони инспекторы спецроты управления ГИБДД ГУ …