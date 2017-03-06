Дополнительные доходы АГО от реализации муниципального имущества направлены на социальные проекты

Фото: Сибновости

Ангарск. Сибирские новости - Комитет по управлению муниципальным имуществом Ангарского городского округа реализовал в 2016 году объекты, которые не использовались и которые не получалось продать в прошлые годы. В прогнозный план приватизации включают объекты недвижимости, которые в течение многих лет не были востребованы для муниципальных нужд или были освобождены в результате реорганизации администрации и оптимизации численности рабочих мест муниципальных служащих. Приватизация объектов позволила сократить бремя содержания незадействованных зданий и помещений, и направить вырученные средства на реализацию социальных проектов.



В 2016 году в бюджет Ангарского городского округа поступили платежи в размере более 4 млн руб. по договорам купли-продажи, заключенным в 2015 году. Всего же, благодаря работе КУМИ, муниципальная казна пополнилась почти на 44 млн руб.



Депутаты Думы Ангарского городского округа отметили высокий уровень управления муниципальным имуществом, в том числе за счет снижения количества неиспользуемых объектов недвижимости, находящихся в активе округа.



Ссылки по теме:



2017-03-06 12:49:40