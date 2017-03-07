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Иркутск входит в топ-15 туристических городов для отдыха на 8 Марта
04:41 - Иркутск. Сибирские новости - Сервис поиска отелей RoomGuru.ru определил самые популярные российские и …
Пассажиропоток иркутского аэропорта за февраль вырос на 21%
04:39 - Иркутск. Сибирские новости - В течение февраля Международный аэропорт Иркутск обслужил 1,68 тыс. рейсов …
Первое региональное отделение Роспатента открылось в Новосибирске
04:37 - Новосибирск. Сибирские новости - Первое региональное отделение Федеральной службы по интеллектуальной …
В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие около 1,5 тыс. человек
04:36 - Иркутск. Сибирские новости - Около 1,5 тыс. учащихся 9 - 11 классов общеобразовательных организаций Иркутской …
Выставка рукоделия «Искусные шедевры» открылась к 8 марта в краеведческом музее Усть-Илимска
04:34 - Усть-Илимск. Сибирские новости - Выставка рукоделия «Искусные шедевры» открылась к 8 марта …
Определены финалисты конкурса на разработку фирменного стиля молодежного центра в Ангарске
04:32 - Ангарск. Сибирские новости - В Ангарске на конкурсной основе разрабатывается фирменный стиль молодежного …
Дополнительные доходы АГО от реализации муниципального имущества направлены на социальные проекты
12:49 - Ангарск. Сибирские новости - Комитет по управлению муниципальным имуществом Ангарского городского округа …
Черемховский интернат вновь закрыт из-за вспышки сальмонеллеза
12:41 - Иркутск. Сибирские новости - Во вторник, 28 февраля, в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора …
В Иркутске во время преследования задержан дорожный правонарушитель
12:38 - Иркутск. Сибирские новости - В ходе непродолжительной погони инспекторы спецроты управления ГИБДД ГУ …
Цены на продовольственные товары в Иркутской области в февраля выросли на 0,1%
12:27 - Иркутск. Сибирские новости - Цены на продовольственные товары в Иркутской области в февраля выросли на …
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Заметки на полях
Иркутск. Сибирские новости - Во вторник местами по Иркутской области небольшой мокрый снег. Ветер юго-западный, юго-восточный 3 — 8 м/с.
Эксклюзив
Мария Матвеева – активный член клуба «Губерния», доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник ФГБОУ ВО «ИРНИТУ». Мария в свободное от своей научной деятельности время принимает непосредственное участие в разработке концепции туристического кластера Иркутской области. Именно она подготовила экономическое обоснование концепции и продолжает заниматься темой туризма, поскольку ей небезразлично будущее нашего региона.
Иркутску повезло – Губернаторский иркутский симфонический оркестр один из лучших за Уралом. Когда-то созданный выпускником Ленинградской филармонии Игорем Соколовым, он держит планку высокого искусства благодаря другому выпускнику той же консерватории Илмару Лапиньшу. Несколько лет упорной работы увенчались к 2016 году необыкновенным успехом иркутского симфонического оркестра в Санкт-Петербурге, исполнившего неизвестную симфонию Георгия Свиридова. Об оркестре, о филармонии, и ее планах на ближайшее будущее наш разговор с главным дирижером Илмаром Лапиньшем и директором филармонии Ириной Касьяновой.
Обзоры рынков
Иркутск. Сибирские новости - Сайт по поиску работы и персонала HeadHunter проанализировал резюме более 3 тыс. руководителей высшего звена, разместивших резюме на hh.ru в Иркутске, чтобы выяснить соотношение мужчин и женщин по профессиональным сферам.
Актуально
Масленичные гуляния пройдут в Иркутске 26 февраля. Городское народное гуляние начнется на площади у дворца спорта «Труд» в 13 часов. Об этом сообщил начальник управления культуры администрации Иркутска Виталий Барышников.
В 2016 году поставки алюминия из России за рубеж неуклонно росли. Между тем, существующий порядок возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) при реализации алюминия и продукции на его основе за пределы России существенным образом осложняет их экспорт, создавая трудности российским предприятиям при выходе на зарубежные рынки.
Пресс-релиз
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, запускает новый этап рекламной кампании по продвижению коммуникационной платформы «Другие правила». Компания продолжает информировать клиентов о новом продукте – переносе неиспользованных пакетных услуг на следующий период.
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко посетил Братский алюминиевый завод компании РУСАЛ. Глава региона провел встречу с управляющим директором Евгением Зенкиным и познакомился с работой предприятия.
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, второй раз подряд вошел в ТОП-100 лучших работодателей России по версии HeadHunter. За один год компания поднялась в рейтинге на 9 пунктов и заняла в нем 14-ю строку.