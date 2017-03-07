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Определены финалисты конкурса на разработку фирменного стиля молодежного центра в Ангарске

Фото: Сибновости
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Ангарск. Сибирские новости - В Ангарске на конкурсной основе разрабатывается фирменный стиль молодежного центра. Он будет использован в качестве официальной символики центра, который в скором времени откроется в 212-м квартале.

Конкурс проходит в три этапа. В рамках первого тура было получено восемь заявок. На втором этапе состоялось заседание конкурсной комиссии, были определены финалисты. Ими стали: Анастасия Горбачева, которая предложила концепцию «Лидер», Мария Коляда с работами «Перспектива» и «Будущее Ангарска». На заключительном этапе путем интернет-голосования на официальном сайте администрации городского округа будут определены победители, набравшие наибольшее количество голосов.

Награждение победителей и участников конкурса состоится 15 марта.

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2017-03-07 04:32:17




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