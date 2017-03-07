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Выставка рукоделия «Искусные шедевры» открылась к 8 марта в краеведческом музее Усть-Илимска

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Усть-Илимск. Сибирские новости - Выставка рукоделия «Искусные шедевры» открылась к 8 марта в Усть-Илимском краеведческом музее. В экспозиции представлено более 200 работ 38 мастериц.

В этом году на выставку принимались не только вышивки, но и работы, выполненные в других техниках. В частности, бисероплетение, валяние из шерсти, роспись по дереву, батик, берестяные панно, вязание, лоскутное шитье, декорирование солью, плетение из газетных трубочек и новая техника алмазная вышивка. Наряду с женщинами ежегодно в выставке участвуют и мужчины.

По сообщению администрации города, одна из задач выставки - показать уровень мастерства одних и призвать других рукодельниц научиться этому мастерству.

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2017-03-07 04:34:14




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