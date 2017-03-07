В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие около 1,5 тыс. человек

Иркутск. Сибирские новости - Около 1,5 тыс. учащихся 9 - 11 классов общеобразовательных организаций Иркутской области приняли участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников. Интеллектуальные соревнования по 22 предметам проходили с 11 января по 22 февраля на базе ведущих вузов области, а также Иркутского регионального колледжа педагогического образования.



Как сообщает пресс-служба регионального правительства, у школьников была возможность продемонстрировать свои знания русского, английского, французского, немецкого и китайского языков, литературы, права, физики, физической культуры, астрономии, экономики, истории, математики, химии, мировой художественной культуры, информатики и информационно-коммуникационных технологий, основ безопасности жизнедеятельности, биологии, географии, обществознания, экологии, технологии. Наибольшее число участников - 112 человек - собрала олимпиада по основам безопасности жизнедеятельности. На втором месте состязания по английскому языку, за победу в которых боролись 88 участников.



По итогам регионального этапа дипломантами олимпиады в Иркутской области стали 356 человек, в том числе победителями - 58 человек. В ближайшее время министерством образования и науки РФ будет определено количество «проходных» баллов по каждому предмету, необходимое для участия в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников.



Напомним, в 2016 году участниками заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников стали 67 представителей области, из которых 20 человек были признаны призерами, один - победителем. Победа в заключительном этапе Всероссийской олимпиады дает право на зачисление в вуз без проведения дополнительных экзаменационных испытаний по профильному предмету.



Ссылки по теме:



2017-03-07 04:36:23