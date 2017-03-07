Первое региональное отделение Роспатента открылось в Новосибирске

Новосибирск. Сибирские новости - Первое региональное отделение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) открыли в Новосибирске на территории технопарка академгородка. Отделение будет состоять из двух отделов: механики и отдела электроники и электротехники, сообщают в ведомстве.



На первом этапе своей работы филиал будет осуществлять экспертизу полезных моделей. Это повлечет увеличение числа инновационных разработок, в том числе резидентов Академпарка, находящихся под правовой охраной. По словам руководителя Роспатента Григория Ивлиева, создание комфортной технологической среды и повышение качества и оперативности экспертизы заявок - первоочередные цели регионального отделения в Новосибирске.



Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) - федеральный орган исполнительной власти, служба, осуществляющая функции по контролю и надзору в сфере правовой охраны и использования объектов интеллектуальной собственности, патентов и товарных знаков и результатов интеллектуальной деятельности, вовлекаемых в экономический и гражданско-правовой оборот. Находится в ведении министерства экономического развмития РФ.



Всего в рамках реализации совместного проекта Роспатента и Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) открыты 142 Центра поддержки технологий и инноваций, из них 14 - на территории Сибирского федерального округа, но их основная деятельность сосредоточена на проведении образовательных мероприятий и семинаров, оказании помощи в оформлении документов и консультационной поддержке.



Ссылки по теме:



2017-03-07 04:37:48