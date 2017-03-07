Пассажиропоток иркутского аэропорта за февраль вырос на 21%

Иркутск. Сибирские новости - В течение февраля Международный аэропорт Иркутск обслужил 1,68 тыс. рейсов и 123 тыс. пассажиров. Ключевой показатель увеличился, по сравнению с тем же периодом прошлого года, на 21%.

Пассажиропоток на внутренних воздушных линиях вырос на 6%. Рост трафика обусловлен хорошей наполняемостью рейсов и растущей востребованностью региональных перевозок. Свою роль сыграли 4 праздничных дня, многие иркутяне воспользовались ими для небольшого авиапутешествия.



Услугами аэропорта «Иркутск» на международных линиях воспользовалось 39 тыс. пассажиров, на 73% больше, чем в феврале прошлого года. Интерес туристов из Юго-Восточной Азии к нашему региону по-прежнему высок, однако февральский пассажиропоток - это в большей степени показатель интереса к выездному туризму. В течение месяца на трех тайских направлениях аэропорт обслужил 16 тыс. иркутян. Рейс из Иркутска в Камрань (Въетнам) прирастил пассажиропоток на 6,3 тыс. человек.



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2017-03-07 04:39:23