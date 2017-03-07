Иркутск входит в топ-15 туристических городов для отдыха на 8 Марта

Фото: Снежана Масник

Иркутск. Сибирские новости - Сервис поиска отелей RoomGuru.ru определил самые популярные российские и зарубежные города для отдыха и путешествий на праздник 8 Марта. Рейтинг составлен по данным броней отелей и апартаментов для проживания вдвоем с 7 на 9 марта 2017 года. Иркутск занимает одиннадцатое место по популярности отдыха и путешествий на 8 Марта.



В топ-15 вошли: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Ярославль, Калининград, Екатеринбург, Псков, Вологда, Иркутск, Петрозаводск, Новосибирск, Кострома и Челябинск.



По данным сервиса RoomGuru.ru, в Иркутске туристы заплатят за проживание в среднем 2,7 тыс. руб. в сутки. Дешевле всего проживание обойдется в Нижнем Новгороде (в среднем, 2,6 тыс. руб.), а дороже всего - в Сочи (3,5 тыс. руб.).

По данным агентства ТурСтат, число поездок по России в праздничные дни выросло на 10% в 2017 году по сравнению с прошлым годом.



Первую десятку зарубежных городов, популярных для путешествий вдвоем на 8 Марта, составляют Минск, Рига, Таллин, Тбилиси, Баку, Ереван, Барселона, Будапешт, Рим и Вена.



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2017-03-07 04:41:36