Движение транспорта в поселке Боково ограничат на три дня 10:21 - Иркутск. Сибирские новости - Движение транспорта в поселке Боково Иркутска будет закрыто по улице Делегатская …

В Иркутской области утвердили Программу по защите прав потребителей на 2017 - 2019 годы 10:29 - Иркутск. Сибирские новости - Распоряжением правительства Иркутской области от 21 февраля 2017 года утверждена …

Администрация Баяндаевского района объявила конкурс на проектирование школы на 725 мест 11:56 - Москва. Сибирские новости - Администрация Баяндаевского района разместила на сайте госзакупок объявление …

В Киренском районе введена в эксплуатацию ледовая переправа 11:59 - Иркутск. Сибирские новости - В Киренском районе через реку Белая введена в эксплуатацию новая ледовая …

Промышленная политика Иркутской области ориентирована на инновационный тип развития 12:12 - Иркутск. Сибирские новости - Объем инвестиций в основной капитал Иркутской области, по предварительной …

Заметки на полях

В Иркутске 8 марта без осадков, +5°С Иркутск. Сибирские новости - Переменная облачность, в ночь на среду в северных районах Иркутской области местами небольшой снег, днем в северных и северо-западных районах местами небольшой мокрый снег, по остальной территории без осадков, утром при прояснении туман.

Эксклюзив

Туристическая отрасль – это мультипликационный эффект для экономики всего региона Мария Матвеева – активный член клуба «Губерния», доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник ФГБОУ ВО «ИРНИТУ». Мария в свободное от своей научной деятельности время принимает непосредственное участие в разработке концепции туристического кластера Иркутской области. Именно она подготовила экономическое обоснование концепции и продолжает заниматься темой туризма, поскольку ей небезразлично будущее нашего региона.

«Рукописи не горят…», они неожиданно выходят из тени забвения Иркутску повезло – Губернаторский иркутский симфонический оркестр один из лучших за Уралом. Когда-то созданный выпускником Ленинградской филармонии Игорем Соколовым, он держит планку высокого искусства благодаря другому выпускнику той же консерватории Илмару Лапиньшу. Несколько лет упорной работы увенчались к 2016 году необыкновенным успехом иркутского симфонического оркестра в Санкт-Петербурге, исполнившего неизвестную симфонию Георгия Свиридова. Об оркестре, о филармонии, и ее планах на ближайшее будущее наш разговор с главным дирижером Илмаром Лапиньшем и директором филармонии Ириной Касьяновой.

Обзоры рынков

В компаниях Иркутской области 75% руководящих позиций занимают мужчины Иркутск. Сибирские новости - Сайт по поиску работы и персонала HeadHunter проанализировал резюме более 3 тыс. руководителей высшего звена, разместивших резюме на hh.ru в Иркутске, чтобы выяснить соотношение мужчин и женщин по профессиональным сферам.

Актуально

Иркутян и гостей города приглашают на Масленицу! Масленичные гуляния пройдут в Иркутске 26 февраля. Городское народное гуляние начнется на площади у дворца спорта «Труд» в 13 часов. Об этом сообщил начальник управления культуры администрации Иркутска Виталий Барышников.

Налогообложение тормозит развитие экспорта алюминиевой продукции В 2016 году поставки алюминия из России за рубеж неуклонно росли. Между тем, существующий порядок возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) при реализации алюминия и продукции на его основе за пределы России существенным образом осложняет их экспорт, создавая трудности российским предприятиям при выходе на зарубежные рынки.

Пресс-релиз

Tele2 ломает систему Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, запускает новый этап рекламной кампании по продвижению коммуникационной платформы «Другие правила». Компания продолжает информировать клиентов о новом продукте – переносе неиспользованных пакетных услуг на следующий период.

В ходе рабочей поездки в Братск губернатор Иркутской области посетил алюминиевый завод Губернатор Иркутской области Сергей Левченко посетил Братский алюминиевый завод компании РУСАЛ. Глава региона провел встречу с управляющим директором Евгением Зенкиным и познакомился с работой предприятия.