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По требованию прокуратуры ФАПы в Нижнеилимском районе оснастили необходимым оборудованием

Фото: ГУФСИН по ИО
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Иркутск. Сибирские новости - Прокуратура Нижнеилимского района провела проверка исполнения законодательства о здравоохранении. Так, во время проверки выявлены факты ненадлежащего оснащения фельдшерско-акушерских пунктов в 14 населенных пунктах необходимыми техническими средствами.

Для устранения выявленных нарушений прокуратура района направила в Нижнеилимский районный суд исковое заявление с требованием обязать Железногорскую районную больницу устранить нарушения, оснастить фельдшерско-акушерские пункты необходимым оборудованием.

Решением суда иск прокурора удовлетворен, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Исполнение решения суда находится на контроле у прокуратуры района.

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2017-03-07 10:16:16




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