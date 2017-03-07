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Инвестиционное послание губернатора состоится в рамках бизнес-форума в мае

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Иркутск. Сибирские новости - Ежегодное Инвестиционное послание губернатора Иркутской области Сергея Левченко состоится в рамках «Байкал Business Форума». Само мероприятие запланировано на 18 - 19 мая в Иркутске и пройдет в «Сибэкспоцентре».

В работе форума, приуроченного ко Дню российского предпринимательства, примут участие представители правительства Иркутской области, Законодательного Собрания, федеральных органов исполнительной власти, муниципалитетов, институтов развития, государственных корпораций и бизнес-сообществ. В рамках Форума, как отмечается в сообщении пресс-службы областного правительства, будет организована экспозиция предприятий региона, которые презентуют инвестпроекты.

Также состоятся семинары по поддержке малого и среднего бизнеса, консультации по актуальным вопросам предпринимательской деятельности от министерства экономического развития Иркутской области, министерства сельского хозяйства Иркутской области, консультации по вопросам кредитования банками-лидерами российского кредитного рынка.

Заявку на участие в «Байкал Business Форуме» в качестве участника семинаров, круглых столов и экспонентов необходимо подать до 1 мая на официальном сайте мероприятия в разделе «Регистрация».

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2017-03-07 10:20:03




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