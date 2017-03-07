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Движение транспорта в поселке Боково ограничат на три дня

Фото: Иванна Обухович
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Иркутск. Сибирские новости - Движение транспорта в поселке Боково Иркутска будет закрыто по улице Делегатская в районе домов №№ 14 и 16 с 9 по 11 марта. По сообщению администрации города, это связано с проведением работ по строительству водопроводной сети с устройством водоразборных колонок и пожарных гидрантов.

Объезд будет организован по параллельным улицам.

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2017-03-07 10:21:49




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