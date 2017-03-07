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Прокуратура выявила в Аларском районе нарушения при перевозке школьников

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Иркутск. Сибирские новости - Прокуратура Аларского района провела проверку исполнения законодательства в сфере обеспечения безопасности при осуществлении организованных перевозок детей автомобильным транспортом. По итогам проверки установлено, что образовательные организации района в нарушение требований правил организованной перевозки детей не уведомляли повсеместно органы ГИБДД о перевозке детей автобусами.

«Так, с 2015 года по январь 2017 года образовательными организациями района осуществлено 588 организованных выездов на школьных автобусах с учащимися школ за пределы утвержденных маршрутов», - сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

Вместе с тем в органы ГИББД от образовательных организаций поступило лишь 19 уведомлений об осуществлении перевозок групп детей. По выявленным нарушениям закона в адрес председателя комитета по образованию администрации Аларского района внесено представление об устранении нарушений закона. По результатам его рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечены 17 должностных лиц.

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2017-03-07 10:25:02




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