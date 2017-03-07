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Председатель Дума Иркутска Ирина Ежова поздравила с Международным женским днем

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Иркутск. Сибирские новости - Председатель Дума Иркутска Ирина Ежова поздравила женщин с 8 марта:
«Милые женщины! Желаю вам отличного настроения, крепкого здоровья, безграничного счастья, всего самого доброго! В этот день все женщины мира принимают слова любви, уважения и признательности. Ведь вам все под силу - поддерживать тепло домашнего очага, достигать успехов в профессии, брать на себя груз всевозможных забот, но всегда быть доброй и приветливой. Пусть каждый день будет наполнен яркими эмоциями и поводами для искренней улыбки. С праздником!»

Она отметила, что ежегодно в Иркутске рождается несколько тысяч детей, «и никогда женщина не бывает столь красивой, чем в тот момент, когда впервые берет на руки своего малыша». «Ради них, ваших сыновей и дочерей, в областном центре строятся новые детские сады и школы, повышается качество образования, вводятся новые меры соцподдержки молодых семей», - добавила И. Ежова.

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2017-03-07 10:26:52




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