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В Иркутской области утвердили Программу по защите прав потребителей на 2017 - 2019 годы

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Иркутск. Сибирские новости - Распоряжением правительства Иркутской области от 21 февраля 2017 года утверждена Программа по защите прав потребителей в Иркутской области на 2017 - 2019 годы. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.

Основные задачи программы - повышение уровня правовой грамотности и информированности населения в вопросах защиты прав потребителей и соблюдения требований законодательства о защите прав потребителей. Кроме того, документ нацелен на профилактику правонарушений в сфере защиты прав потребителей, повышение правовой грамотности хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на потребительском рынке региона.

Ответственными исполнителями программы являются служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области, Управление Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области, Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области».

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2017-03-07 10:29:26




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