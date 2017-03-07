«Раисы» выступят в 1/8 финала Высшей Лиги КВН 17 марта

Фото: Раисы

Иркутск. Сибирские новости - Иркутская команда КВН «Раисы» выступит в 1/8 финала Высшей Лиги КВН. Игра состоится 17 марта в Театре российской армии в Москве. «Раисы» сыграют с командами «Сборная Грузии» (Тбилиси), «Радио Свобода» (Ярославль), «Мега» (Москва) и «Наполеон Динамит» (Тюменская область).



В январе команда «Раисы» выступили в Сочи на двадцать восьмом Международном фестивале команд КВН «КиВиН-2017» и получила приглашение стать участницей Высшей Лиги. За «золото» в ней поборются 22 команды.

Напомним, команда была создана в 2010 году, успешно выступала в Высшей Лиге КВН, в 2012 году на музыкальном фестивале в Юрмале стала обладателем кубка «Малый КиВиН в Светлом». Возрожденный коллектив будет действовать в прежнем составе: это знакомые поклонникам участницы, руководство, авторы текстов. Команда имеет необычное для КВН амплуа - она выступает в образе девушек 40 - 50 годов 20-го века.



«Нам посоветовали вернуться наши авторы. Они сказали, что сезон 2017 года обещает стать интересным, но в нем будет много стандартных команд, к которым все уже привыкли, а такой, как «Раисы», нет. У нас есть шанс не просто вернуться, а ворваться в сезон, потому что и жюри соскучилось, и президент Международного союза КВН Александр Масляков, и зрители», - сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на художественного руководителя коллектива Михаила Зубкова.



Команда получила поддержку губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Об этом объявил глава региона на встрече с участницами коллектива, который возобновил свою деятельность после трехлетнего перерыва. По его словам, областное правительство заинтересовано в развитии творческих коллективов разных направлений.

Также губернатор предложил команде выступить в концертах, которые состоятся в Москве в честь 80-летия Иркутской области. Участие в них будут принимать 350 артистов из нашего региона, в числе которых Губернаторский симфонический оркестр Иркутской областной филармонии и ансамбль «Степные напевы».



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2017-03-07 11:49:47