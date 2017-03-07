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Администрация Баяндаевского района объявила конкурс на проектирование школы на 725 мест

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Москва. Сибирские новости - Администрация Баяндаевского района разместила на сайте госзакупок объявление об аукционе на проектирование школы на 725 мест в Баяндае. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 10,149 млн руб. Источник финансирования - местный бюджет. Заявки на конкурс принимаются до 21 марта.

Среди перечня основных данных и требований - этажность здания и использование подземного пространства, наличие автомобильных стоянок. Так, предполагается, что школа будет площадью 17,6 тыс. кв. м в три этажа, кроме того предусмотрен цокольный (подвальный) этаж. Сроки строительства - в течение 180 дней с момента заключения муниципального контракта.

Напомним, в настоящее время идет судебное разбирательство по иску прокурора о запрете эксплуатации Баяндаевской средней школы имени М. Б. Убодоева. По заключению экспертизы школа признана аварийной и не отвечает требованиям безопасности. Министерство образования Иркутской области ранее сообщало, что региональное правительство готово выделить средства на укрепительные работы. Кроме того, власти готовы рассмотреть возможность строительства новой школы.

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2017-03-07 11:56:16




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