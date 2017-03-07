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Промышленная политика Иркутской области ориентирована на инновационный тип развития
12:12 - Иркутск. Сибирские новости - Объем инвестиций в основной капитал Иркутской области, по предварительной …
В Киренском районе введена в эксплуатацию ледовая переправа
11:59 - Иркутск. Сибирские новости - В Киренском районе через реку Белая введена в эксплуатацию новая ледовая …
Администрация Баяндаевского района объявила конкурс на проектирование школы на 725 мест
11:56 - Москва. Сибирские новости - Администрация Баяндаевского района разместила на сайте госзакупок объявление …
«Раисы» выступят в 1/8 финала Высшей Лиги КВН 17 марта
11:49 - Иркутск. Сибирские новости - Иркутская команда КВН «Раисы» выступит в 1/8 финала Высшей Лиги …
В Иркутской области утвердили Программу по защите прав потребителей на 2017 - 2019 годы
10:29 - Иркутск. Сибирские новости - Распоряжением правительства Иркутской области от 21 февраля 2017 года утверждена …
Председатель Дума Иркутска Ирина Ежова поздравила с Международным женским днем
10:26 - Иркутск. Сибирские новости - Председатель Дума Иркутска Ирина Ежова поздравила женщин с 8 марта: «Милые …
Прокуратура выявила в Аларском районе нарушения при перевозке школьников
10:25 - Иркутск. Сибирские новости - Прокуратура Аларского района провела проверку исполнения законодательства …
Движение транспорта в поселке Боково ограничат на три дня
10:21 - Иркутск. Сибирские новости - Движение транспорта в поселке Боково Иркутска будет закрыто по улице Делегатская …
Инвестиционное послание губернатора состоится в рамках бизнес-форума в мае
10:20 - Иркутск. Сибирские новости - Ежегодное Инвестиционное послание губернатора Иркутской области Сергея Левченко …
По требованию прокуратуры ФАПы в Нижнеилимском районе оснастили необходимым оборудованием
10:16 - Иркутск. Сибирские новости - Прокуратура Нижнеилимского района провела проверка исполнения законодательства …
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Заметки на полях
Иркутск. Сибирские новости - Переменная облачность, в ночь на среду в северных районах Иркутской области местами небольшой снег, днем в северных и северо-западных районах местами небольшой мокрый снег, по остальной территории без осадков, утром при прояснении туман.
Эксклюзив
Мария Матвеева – активный член клуба «Губерния», доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник ФГБОУ ВО «ИРНИТУ». Мария в свободное от своей научной деятельности время принимает непосредственное участие в разработке концепции туристического кластера Иркутской области. Именно она подготовила экономическое обоснование концепции и продолжает заниматься темой туризма, поскольку ей небезразлично будущее нашего региона.
Иркутску повезло – Губернаторский иркутский симфонический оркестр один из лучших за Уралом. Когда-то созданный выпускником Ленинградской филармонии Игорем Соколовым, он держит планку высокого искусства благодаря другому выпускнику той же консерватории Илмару Лапиньшу. Несколько лет упорной работы увенчались к 2016 году необыкновенным успехом иркутского симфонического оркестра в Санкт-Петербурге, исполнившего неизвестную симфонию Георгия Свиридова. Об оркестре, о филармонии, и ее планах на ближайшее будущее наш разговор с главным дирижером Илмаром Лапиньшем и директором филармонии Ириной Касьяновой.
Обзоры рынков
Иркутск. Сибирские новости - Сайт по поиску работы и персонала HeadHunter проанализировал резюме более 3 тыс. руководителей высшего звена, разместивших резюме на hh.ru в Иркутске, чтобы выяснить соотношение мужчин и женщин по профессиональным сферам.
Актуально
Масленичные гуляния пройдут в Иркутске 26 февраля. Городское народное гуляние начнется на площади у дворца спорта «Труд» в 13 часов. Об этом сообщил начальник управления культуры администрации Иркутска Виталий Барышников.
В 2016 году поставки алюминия из России за рубеж неуклонно росли. Между тем, существующий порядок возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) при реализации алюминия и продукции на его основе за пределы России существенным образом осложняет их экспорт, создавая трудности российским предприятиям при выходе на зарубежные рынки.
Пресс-релиз
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, запускает новый этап рекламной кампании по продвижению коммуникационной платформы «Другие правила». Компания продолжает информировать клиентов о новом продукте – переносе неиспользованных пакетных услуг на следующий период.
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко посетил Братский алюминиевый завод компании РУСАЛ. Глава региона провел встречу с управляющим директором Евгением Зенкиным и познакомился с работой предприятия.
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, второй раз подряд вошел в ТОП-100 лучших работодателей России по версии HeadHunter. За один год компания поднялась в рейтинге на 9 пунктов и заняла в нем 14-ю строку.