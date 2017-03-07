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В Киренском районе введена в эксплуатацию ледовая переправа

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Иркутск. Сибирские новости - В Киренском районе через реку Белая введена в эксплуатацию новая ледовая дорога сообщением Кривошапкино - Иртыш грузоподъемностью 50 тонн. Таким образом, на водных объектах Иркутской области в настоящее время действует 51 ледовая переправа.

Государственные инспекторы по маломерным судам призывают население пользоваться для передвижения только официально действующими, проверенными ледовыми переправами, которые ежедневно проходят проверку на безопасность. При этом необходимо соблюдать все правила дорожного движения и следовать указаниям предупреждающих знаков.

Для соблюдения правил безопасности на водных объектах проводятся патрулирования по местам массового выхода и выезда на лед. Только за прошедшие сутки госинспекторы выполнили 17 рейдов и патрулирований.
По сообщению пресс-службы ГУ МЧС России по Иркутской области, проведено 296 профилактических бесед, распространено 312 памяток. За выезд на лед вне ледовой переправы в Ольхонском районе составлено два административных протокола.

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2017-03-07 11:59:07




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