Промышленная политика Иркутской области ориентирована на инновационный тип развития Версия для печати Иркутск. Сибирские новости - Объем инвестиций в основной капитал Иркутской области, по предварительной оценке, за 2016 год составит 220 млрд руб. На 2017 год прогнозируется увеличение показателя до 232 млрд рублей. Как пояснили «Сибирским новостям» в министерстве экономического развития региона, прогноз инвестиционных вложений осуществляется на основании предоставленных планов развития крупных и средних предприятий Иркутской области. Планируемое увеличение объема инвестиций в среднесрочном периоде ожидается в связи с продолжением реализации инвестиционных проектов, а также за счет проводимой правительством области работы по формированию положительного инвестиционного климата.



Целью региональной промышленной политики является формирование конкурентоспособной отрасли, обеспечивающей переход экономики от экспортно-сырьевого к инновационному типу развития. Стимулирование роста конкурентоспособности и развитие высокотехнологичных отраслей обеспечивается на основе кластерного подхода. В Иркутской области уже сейчас на базе приоритетных отраслей созданы нефтегазохимический, фармацевтический, машиностроительный и агропромышленный кластеры. В дальнейшем планируется создание лесопромышленного, строительного и туристско-рекреационного кластеров.



В 2017 году продолжится реализация крупномасштабных значимых инвестиционных проектов. К ним относятся разработка и обустройство Верхнечонского, Ярактинского, Марковского, Даниловского и Дулисьминского нефтегазоконденсатных месторождений; проекты по золотодобыче в Бодайбинском районе; проект строительства газоперерабатывающего и газохимического комплекса на базе Усть-Кутско-Киренского центра газодобычи. В сфере производства нефтепродуктов и химического производства АО «Ангарская нефтехимическая компания» проведет модернизацию предприятия, направленную на производство бензинов в соответствии с требованиями технического регламента.



ОК РУСАЛ реализует проект по строительству Анодной фабрики в Тайшетском районе. Начало первого этапа строительства намечено ориентировочно на 2017 год с окончанием строительства и пуском первой очереди в 2019 году. В последующем планируется достройка фабрики для осуществления полного цикла производства и выхода на проектную мощность (870 тыс. тонн обожженных анодов). Также, по информации министерства, в высокой степени готовности к инвестированию находится проект строительства металлургического завода в Братске (ЗАО «Восточно-Сибирская металлургическая компания»).



В сфере обработки древесины и производства изделий из дерева находится ряд приоритетных инвестиционных проектов по строительству деревообрабатывающих комплексов. На стадии завершения находятся строительство лесопильно-деревообратывающего комплекса в поселке Новая Игирма и деревообрабатывающего комплекса (ООО «Евразия-леспром групп»), а также модернизация производства ООО «Лесопромышленное предприятие «АНГАРА» в Братске.



В сфере машиностроения продолжается инвестиционная программа развития Иркутского авиационного завода (в том числе по проектам МС-21, Су-30МК, Як-130).



Кроме того, планируется завершение реконструкции и технического перевооружения завода для производства активных фармацевтических субстанций в Братске, инициатор проекта является «Фармасинтез». Производство первой продукции запланировано на сентябрь 2017 года.



Наряду с этим в этом году на территории региона продолжится реализация масштабных инфраструктурных проектов федерального значения: реконструкция и модернизация инфраструктуры БАМа и Транссиба, расширение магистрального нефтепровода «Восточная Сибирь - Тихий океан».



Для улучшения инвестиционного климата в регионе и привлечения инвесторов реализуются мероприятия, направленные на снижение административных барьеров, повышение качества предоставления государственных услуг и создание комфортной среды для развития бизнеса. Здесь учитываются все направления, с которыми бизнес сталкивается в ежедневном режиме: получение разрешения на строительство, регистрация права собственности, постановка на кадастровый учет, присоединение к электросетям, финансовая и нефинансовая поддержка инвесторов и малого бизнеса.



«Такая работа осуществляется правительством региона в тесном взаимодействии с федеральными органами власти, органами местного самоуправления, общественными объединениями предпринимателей, аппаратом Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркутской области. Совместными усилиями внедряются лучшие практики, которые подтвердили свою эффективность в наиболее инвестиционно успешных субъектах Российской Федерации», - подчеркнули в министерстве.



Например, в 2014 году внедрен региональный инвестиционный стандарт Агентства стратегических инициатив, основными требованиями которого являются совершенствование регионального законодательства, повышение прозрачности системы государственный поддержки, формирование готовой инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов, создание каналов прямой связи для инвесторов. В настоящее время на федеральном уровне регионам поручено обеспечить внедрение целевых моделей для упрощения ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности.



Целевые модели представляют совокупность обязательных целевых показателей (сроки, стоимость, количество процедур) по ключевым факторам, наиболее влияющим на инвестиционный климат. Всего разработано девять целевых моделей. Работа по их внедрению правительством области началось с 1 марта, по каждому из направлений были разработаны соответствующие «дорожные карты». Большая часть целевых показателей должна быть достигнута до конца этого года. К примеру, подключение к электросетям должно составлять не более 90 дней, получение разрешения на строительство - не более 80 дней, регистрация прав собственности - не более 7 дней, постановка на кадастровый учет - не более 38 дней, заключение договора на подключение к сетям тепло- и водоснабжения - до 40 дней.



Сегодня область лидирует в лесопромышленном комплексе России, гидроэнергетике, производстве алюминия, полимеров, нефтепродуктов, добыче золота, обладает значительными запасами минеральных, гидроэнергетических и лесных ресурсов. С 2012 года благодаря эффективным мерам федеральной поддержки в области сформировалась новая отрасль промышленности - «нефтедобыча», активно развивается фармацевтическая отрасль, ориентированная не только на выпуск готовых лекарств, но и производство активных фармацевтических субстанций. В минэкономразвития подчеркивают, что в перспективе планируется создание еще одной отрасли промышленности - газохимия и нефтегазохимия на базе имеющихся производственных площадок и при условии строительства газопровода «Ковыкта - Саянск - Иркутск».



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