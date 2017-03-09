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Тайшетские пожарные вынесли из горящей квартиры двоих детей

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Иркутск. Сибирские новости - На пульт пожарной охраны города Тайшета поступило сообщение о возгорании квартиры в пятиэтажном доме. На момент прибытия первых пожарных подразделений сильный дым шел с балкона на 3-м этаже. Соседи пояснили, что в квартире могут находиться дети. В то время как одни спасатели вскрывали дверь, другие при помощи трехколенной лестнице поднялось на третий этаж и через балкон проникли в квартиру.

"Комната была полностью заполнена густым дымом, а из коридора были слышны крики детей, - рассказал командир отделения пожарно-спасательной части № 22 Алексей Неизвестных. - Сквозь дым мы отыскали в коридоре ребятишек. Они были сильно напуганы и видимо от страха не могли даже встать. Я накрыл их одеялом, которое лежало на диване, и вынес на свежий воздух. А возгорание удалось потушить в течение 5 минут".

Двухлетний мальчик и трехлетняя девочка не пострадали, однако медики направили их в центральную районную больницу для прохождения полного обследования. К слову, родители так и не появились на месте происшествия.
Прибывшие дознаватели МЧС выяснили, что в квартире проживает неблагополучная семья, дети часто оставались одни и были предоставлены сами себе. После осмотра места пожара эксперты установили, что вероятнее всего причиной возгорания могла стать детская шалость.

В результате пожара огнем был поврежден балкон и вещи в комнате на площади 6 кв. м.

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2017-03-09 05:06:57




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