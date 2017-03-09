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Историко-географическая экспедиция «Байкал-Аляска» вошла в Топ-25 Национального туристического рейтинга
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Иркутск. Сибирские новости - Историко-географическая экспедиция «Байкал - Аляска» вошла в Топ-25 наиболее популярных туристических маршрутов России по версии составителей Национального туристического рейтинга.
Напомним, экспедиция включена в план мероприятий по подготовке и проведению празднования 80-летия образования Иркутской области в 2017 году. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
По итогам исследования, проведенного в феврале 2017 года, маршрут «Байкал - Аляска», повторяющий путь основателей Российско-Американской компании, занял 16 место, опередив такие туристические маршруты как «Подмосковные истории» (Московская область), «Русские усадьбы» (Рязанская область), лыжные туры по Камчатке, охоту на медведя в Магаданской области и ряд других. Лидером рейтинга стало «Золотое кольцо России» (города Владимир и Суздаль). С новым маршрутом, представленным Иркутской областью, знакомы около четверти опрошенных. Причем совершить путешествие от Байкала до Аляски, как это делали сибирские купцы, хотели бы 67% опрошенных экспертов туристической отрасли России. Это достаточно высокий уровень востребованности бренда, сравнимый с лидерами рейтинга.
"Активная работа по формированию узнаваемых брендовых туристических маршрутов началась в Иркутской области совсем недавно. Один из самых ярких примеров современных туристских проектов - экспедиция «Байкал - Аляска» и наиболее удачных в плане слаженного взаимодействия бизнеса и власти по поддержке, реализации неординарных туристских маршрутов", - рассказала руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина.
Маршрут затрагивает шесть регионов РФ (Иркутскую и Сахалинскую области, Республики Бурятия и Якутия, Хабаровский край и Камчатский), а также штат Аляска на территории США. Все регионы выразили свою заинтересованность в проведении экспедиции и оказали поддержку проекту.
Как сообщила Е. Сливина, в последние годы заметно увеличилось число туристов, совершающих путешествия в сложных географических или природно-климатических условиях. В связи с этим усилия агентства по туризму Иркутской области и туроператоров региона направлены на формирование межрегиональных туристских программ не только на Байкале, но и по северным территориям области. Это также позволит перераспределить туристский поток и снизить рекреационную нагрузку на побережье озера Байкала, а также раскрыть потенциал территорий северо-востока России.
В 2016 году участники экспедиции "Байкал - Аляска" провели разведку трех частей маршрута. В ходе нее были найдены различные артефакты истории, которые в будущем могут стать объектами туристического показа. В 2017 году экипажу предстоит пройти исторический маршрут целиком впервые за 150 лет. Сейчас на сайте www.baikal-alaska.ru принимаются заявки на конкурсный отбор участников экспедиции. На каждом этапе экспедиции их должно быть от 6 до 8 человек. Общая протяженность маршрута - около 11 тыс. км, продолжительность - около 3 месяцев. Старт назначен на 30 мая 2017 года.
Экспедиция проводится при поддержке министерства РФ по развитию Дальнего Востока, правительства Иркутской области, Иркутского областного отделения Русского географического общества. Организатором экспедиции выступает туроператор «Байкалов». Работу с партнерами ведет «Межрегиональная Ассоциация Событийного Туризма».
Ежегодный Национальный туристический рейтинг формируется Центром информационных коммуникаций «Рейтинг» и журналом «Отдых в России» при участии исследовательского агентства BCGroup. Основными критериями при его составлении становятся узнаваемость туристического бренда среди россиян и его привлекательность, то есть желание совершить путешествие по маршруту. Опрос проводился агентством BCGroup среди более чем тысячи жителей всех субъектов РФ.
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2017-03-09 05:09:37
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