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Ростехнадзор выявил нарушения правил безопасности на «Горе Соболиной»

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Иркутск. Сибирские новости - Енисейское управление Ростехнадзора привлекло к административной ответственности ООО «Байкальский Горнолыжный Курорт «Гора Соболиная». Как сообщается на сайте ведомства, с 30 января по 7 февраля Ростехнадзор проводил плановую проверку соблюдения обязательных требований в области промышленной безопасности.

Во время проверки специалисты выявили ряд нарушений. В частности, шкивы канатной дороги не были оснащены регулируемыми приспособлениями для очистки ото льда. На опоре пассажирской подвесной канатной дороги, наиболее подверженной ветровой нагрузке, не установлен анемометр.

Также отсутствует устройство безопасности, контролирующее своевременную высадку пассажиров кресельных канатных дорог с фиксированными зажимами. «По результатам проверки юридическое лицо и должностное лицо ООО «БГК «Гора Соболиная» привлечены к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 220 тыс. руб.», - отмечается в сообщении.

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2017-03-09 05:32:59




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