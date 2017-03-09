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Спасатели вручили пятикласснице из Иркутска медаль за спасение человека
05:54 - Иркутск. Сибирские новости - Медаль МЧС России «За спасение погибающих на водах» вручили …
Служебная собака помогла установить поджигателя дома в Боханском районе
05:49 - Иркутск. Сибирские новости - Очередное преступление помогла раскрыть сотрудникам межмуниципального отдела …
В Ангарске полицейские изъяли более 60 кг марихуаны
05:44 - Иркутск. Сибирские новости - В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту незаконного …
Жилищные условия в 2016 году улучшила 91 молодая семья Братска
05:38 - Братск. Сибирские новости - Жилищные условия в 2016 году в Братске улучшила 91 молодая семья, в том числе …
Сергей Левченко встретится с депутатами Госдумы и сенаторами от Иркутской области
05:37 - Москва. Сибирские новости - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко проведет встречу с депутатами …
Зарплаты воспитателей в Иркутской области в два раза меньше официальных данных
05:35 - Москва. Сибирские новости - Информационная служба Общественного Телевидения России выяснила, насколько …
Ростехнадзор выявил нарушения правил безопасности на «Горе Соболиной»
05:32 - Иркутск. Сибирские новости - Енисейское управление Ростехнадзора привлекло к административной ответственности …
Историко-географическая экспедиция «Байкал-Аляска» вошла в Топ-25 Национального туристического рейтинга
05:09 - Иркутск. Сибирские новости - Историко-географическая экспедиция «Байкал - Аляска» вошла в …
Тайшетские пожарные вынесли из горящей квартиры двоих детей
05:06 - Иркутск. Сибирские новости - На пульт пожарной охраны города Тайшета поступило сообщение о возгорании …
Промышленная политика Иркутской области ориентирована на инновационный тип развития
12:12 - Иркутск. Сибирские новости - Объем инвестиций в основной капитал Иркутской области, по предварительной …
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Заметки на полях
Иркутск. Сибирские новости - Переменная облачность, в четверг днем в большинстве северных, западных районов Иркутской области, по остальной территории местами небольшие и умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, утром при прояснении туман. Ветер западный, северо-западный, в южных районах юго-восточный, юго-западный с переходом на западный, северо-западный 5 — 10 м/с, порывы до 14 м/с, в северных районах порывы 11 — 16 м/с, слабые метели.
Эксклюзив
Мария Матвеева – активный член клуба «Губерния», доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник ФГБОУ ВО «ИРНИТУ». Мария в свободное от своей научной деятельности время принимает непосредственное участие в разработке концепции туристического кластера Иркутской области. Именно она подготовила экономическое обоснование концепции и продолжает заниматься темой туризма, поскольку ей небезразлично будущее нашего региона.
Иркутску повезло – Губернаторский иркутский симфонический оркестр один из лучших за Уралом. Когда-то созданный выпускником Ленинградской филармонии Игорем Соколовым, он держит планку высокого искусства благодаря другому выпускнику той же консерватории Илмару Лапиньшу. Несколько лет упорной работы увенчались к 2016 году необыкновенным успехом иркутского симфонического оркестра в Санкт-Петербурге, исполнившего неизвестную симфонию Георгия Свиридова. Об оркестре, о филармонии, и ее планах на ближайшее будущее наш разговор с главным дирижером Илмаром Лапиньшем и директором филармонии Ириной Касьяновой.
Обзоры рынков
Иркутск. Сибирские новости - Сайт по поиску работы и персонала HeadHunter проанализировал резюме более 3 тыс. руководителей высшего звена, разместивших резюме на hh.ru в Иркутске, чтобы выяснить соотношение мужчин и женщин по профессиональным сферам.
Актуально
Алексей Гордин – исполнительный директор Иркутской региональной общественной организации развития гражданского общества «Клуб «Губерния», автор проекта Байкальской школы прикладной политэкономии рассказывает о некоторых итогах работы клуба, о ближайших практических делах клуба. Главная цель Клуба – изучить успешный мировой и российский опыт развития территорий, увидеть новые возможности для развития Иркутской области и, учитывая современные тенденции и новые технологии, практически осуществить современные проекты во благо нашего региона.
В 2016 году поставки алюминия из России за рубеж неуклонно росли. Между тем, существующий порядок возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) при реализации алюминия и продукции на его основе за пределы России существенным образом осложняет их экспорт, создавая трудности российским предприятиям при выходе на зарубежные рынки.
Пресс-релиз
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, объявляет о распродаже серебряных номеров и подводит итоги работы интернет-магазина в Иркутской области в 2016 году.
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, запускает новый этап рекламной кампании по продвижению коммуникационной платформы «Другие правила». Компания продолжает информировать клиентов о новом продукте – переносе неиспользованных пакетных услуг на следующий период.
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко посетил Братский алюминиевый завод компании РУСАЛ. Глава региона провел встречу с управляющим директором Евгением Зенкиным и познакомился с работой предприятия.