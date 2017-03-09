Спасатели вручили пятикласснице из Иркутска медаль за спасение человека

05:54 - Иркутск. Сибирские новости - Медаль МЧС России «За спасение погибающих на водах» вручили …

Служебная собака помогла установить поджигателя дома в Боханском районе

05:49 - Иркутск. Сибирские новости - Очередное преступление помогла раскрыть сотрудникам межмуниципального отдела …

В Ангарске полицейские изъяли более 60 кг марихуаны

05:44 - Иркутск. Сибирские новости - В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту незаконного …

Жилищные условия в 2016 году улучшила 91 молодая семья Братска

05:38 - Братск. Сибирские новости - Жилищные условия в 2016 году в Братске улучшила 91 молодая семья, в том числе …

Сергей Левченко встретится с депутатами Госдумы и сенаторами от Иркутской области

05:37 - Москва. Сибирские новости - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко проведет встречу с депутатами …

Зарплаты воспитателей в Иркутской области в два раза меньше официальных данных

05:35 - Москва. Сибирские новости - Информационная служба Общественного Телевидения России выяснила, насколько …

Ростехнадзор выявил нарушения правил безопасности на «Горе Соболиной»

05:32 - Иркутск. Сибирские новости - Енисейское управление Ростехнадзора привлекло к административной ответственности …

Историко-географическая экспедиция «Байкал-Аляска» вошла в Топ-25 Национального туристического рейтинга

05:09 - Иркутск. Сибирские новости - Историко-географическая экспедиция «Байкал - Аляска» вошла в …

Тайшетские пожарные вынесли из горящей квартиры двоих детей

05:06 - Иркутск. Сибирские новости - На пульт пожарной охраны города Тайшета поступило сообщение о возгорании …

Промышленная политика Иркутской области ориентирована на инновационный тип развития

12:12 - Иркутск. Сибирские новости - Объем инвестиций в основной капитал Иркутской области, по предварительной …