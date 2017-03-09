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Зарплаты воспитателей в Иркутской области в два раза меньше официальных данных

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Москва. Сибирские новости - Информационная служба Общественного Телевидения России выяснила, насколько реальная картина финансового благосостояния населения отличается от официальной статистики.

На этой неделе воспитателей детских садов по всей России попросили прислать данные о своих доходах. Так, по данным Росстата, средняя зарплата воспитателей составляет 29 тыс. руб., но получилось, что в реальных цифрах средняя зарплата - 13 тыс. руб. Таким образом, цифры с официальными данными разнятся в два раза.

Самая высокая зарплата получилась в Москве, Санкт-Петербурге, Ненецком, Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах. Там воспитатели могут получать, действительно, до 40 тыс. руб. Но средняя зарплата даже в этих регионах будет меньше - около 25 - 30 тыс. руб.

От 15 до 20 тыс. руб. получают воспитатели Московской и Ленинградской областей, Тюмени, Екатеринбурга, Бурятии, Кабардино-Балкарии, Архангельска, Кемерово, Мурманска, Новосибирска и Иркутска. Так, в Иркутской области средняя зарплата, по данным ОТР, составляет 15,688 тыс. руб., по данным Росстата - 27,718 тыс. руб.

А в половине регионов страны зарплата не превышает 10 тыс. руб. - это весь Северный Кавказ, Крым, Калмыкия, Марий Эл, Чувашия, Алтай, Киров и почти вся центральная Россия. В остальных регионах - до 15 тыс. руб. в месяц на руки.

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2017-03-09 05:35:51




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