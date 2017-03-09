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Сергей Левченко встретится с депутатами Госдумы и сенаторами от Иркутской области

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Москва. Сибирские новости - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко проведет встречу с депутатами Государственной Думы и членами Совета Федерации, которые представляют регион в российском парламенте. Встреча состоится 10 марта в Москве. Об этом у себя на странице в Facebook сообщает парламентарий от Иркутской области Николай Николаев.

«Получил ответ на мои настойчивые предложения встретиться с депутатами, которым жители региона доверили представлять их интересы в Государственной Думе. Первое письмо направил еще в декабре. Предлагал организовать в Иркутске совместную встречу губернатора, членов правительства, представителей Ассоциации муниципальных образований с депутатами ГД», - пишет Н. Николаев.

Напомним, тогда губернатор в рамках региональной недели отказался от встречи с депутатами из-за запланированной ранее рабочей поездки в Москву.

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2017-03-09 05:37:19




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