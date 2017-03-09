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Жилищные условия в 2016 году улучшила 91 молодая семья Братска

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Братск. Сибирские новости - Жилищные условия в 2016 году в Братске улучшила 91 молодая семья, в том числе семь многодетных, в рамках программы «Жилье молодым». Всего с начала реализации программы с 2005 года жилищные условия улучшили 738 молодых семей.

В 2017 году администрацией Братска подана заявка на привлечение финансовых ресурсов из вышестоящих бюджетов. Размер привлекаемых в этом году на данные цели денежных средств пока не уточнен. При этом в бюджете города на цели программы «Жилье молодым» предусмотрено около 25 млн руб. С начала реализации программы в Братск привлечено из федерального и областного бюджетов около 300 млн руб., в том числе в прошлом году - почти 40 млн руб. Собственных средств бюджета города в 2016 году на улучшение жилищных условий молодых семей было затрачено 26,8 млн руб., а всего с 2005 года - около 240 млн руб.

По сообщению администрации Братска, полученные средства могут быть израсходованы на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального дома, в том числе на уплату первоначального взноса при получении жилищного кредита, а также на погашение основной суммы долга и уплаты процентов по уже имеющимся жилищным кредитам.

В 2016 году за счет средств программы выплачивали 441 тыс. руб. семье составом два взрослых человека без детей; 648 тыс. семье из трех человек; более 1 млн руб. семьям, состав которых пять и более человек. Помимо социальной выплаты на приобретение жилья молодым семьям, участники программы дополнительно получали выплату при рождении или усыновлении ребенка. В отчетном году такую выплату получили 23 семьи. Ее размер составляет 10% от расчетной стоимости жилья, применяемой при определении социальной выплаты для молодой семьи.

В настоящее время подтвердили свое право на участие в подпрограмме 972 семьи. При этом 194 семьи признаны участниками программы в 2016 году.

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2017-03-09 05:38:54




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