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В Ангарске полицейские изъяли более 60 кг марихуаны

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Иркутск. Сибирские новости - В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту незаконного оборота наркотиков, сотрудникам УМВД России по Ангарску удалось выйти на двух молодых людей, у которых при обыске было изъято в общей сложности более 60 кг марихуаны.

Кроме того, у одного из них изъято охотничье гладкоствольное ружье 32 калибра с нарезным вкладышем. Оба фигуранта, которых задержали месяц назад, проживают в Балаганском районе и ранее судимы за имущественные преступления.

«В настоящее время установлены каналы, которыми пользовались сообщники, при поставках наркотиков потребителям», - сообщает пресс-служба УМВД России по Ангарскому городскому округу.

Расследование уголовного дела продолжается. Подозреваемым инкриминируется преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 228 УК "Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ".

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2017-03-09 05:44:13




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