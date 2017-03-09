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Служебная собака помогла установить поджигателя дома в Боханском районе

Фото: ГУ МЧС по ИО
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Иркутск. Сибирские новости - Очередное преступление помогла раскрыть сотрудникам межмуниципального отдела МВД России «Боханский» служебно-разыскная собака Чак. В субботу, 4 марта, в дежурную часть полиции обратилась жительница деревни Херетин с заявлением о том, что ночью неизвестные пытались поджечь ее дом.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Ее сотрудники осмотрели территорию усадьбы и обнаружили канистру из-под легковоспламеняющейся жидкости. Сыщики выяснили, что накануне между владельцем дома и его знакомым произошел конфликт. После ссоры гость решил наказать своего обидчика и поджечь его жилище. Во всех этих обстоятельствах преступления оперативники разобрались довольно быстро и задержали подозреваемого. Однако в распоряжении полицейских оказались только косвенные доказательства совершенного деяния, а сам предполагаемый злоумышленник свою вину категорически отрицал.

«В этой ситуации сотрудники уголовного розыска приняли решение привлечь к работе по поиску улик служебно-разыскную собаку. Чак сразу уверенно взял след, преодолел около километра и, несмотря на идущий снег, привел сыщиков к ограде дома подозреваемого, тем самым подтвердив их версию о причастности мужчины к преступлению. Тому не оставалось ничего другого, как признаться в своем деянии», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Напомним, в прошлом году сотрудники уголовного розыска в сопровождении кинолога и его служебно-разыскной собаки Чак установили и задержали подозреваемых в десятке имущественных преступлений.

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2017-03-09 05:49:35




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