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Спасатели вручили пятикласснице из Иркутска медаль за спасение человека

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Иркутск. Сибирские новости - Медаль МЧС России «За спасение погибающих на водах» вручили 7 марта 11-летней Кате Морозовой. Юная иркутянка в августе прошлого года спасла жизнь 45-летней жительницы Улан-Удэ.

Тогда пятиклассница перед началом учебного года на три дня поехала в Тункинскую долину Бурятии на местный курорт вместе с обществом инвалидов, в котором вместе с бабушкой занимается волонтерством. Вся группа состояла только из взрослых, Катя - единственный ребенок.

Программа у туристов включала поход в бассейн с термальными водами. «И вот, когда Катя села отдохнуть на бортике, вдруг увидела, как женщина стала тонуть - в бассейне с температурой воды более пятидесяти градусов ей внезапно стало плохо. Она махала руками, хватала ртом воздух, а потом потеряла сознание и скрылась под водой. Школьница не медлила ни секунды - бросилась на помощь», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

О своем героическом поступке школьница не рассказала даже маме - не хотела волновать. «Как нужно вести себя, знаю из уроков ОБЖ, а еще мама рассказывала. Я поднырнула под тонущего человека, вытолкнула на поверхность, а потом взяла за плечи и поплыла в сторону лестницы - там уже и взрослые подбежали. На суше я сводила и разводила женщине руки, чтобы легкие раскрылись. Она пришла в себя быстро», - рассказала К. Морозова.

Начальник Главного управления МЧС России по Иркутской области генерал-майор внутренней службы Валентин Нелюбов от имени спасателей поблагодарил отважную девочку и вручил заслуженную награду.

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2017-03-09 05:54:30




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