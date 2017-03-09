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«Транснефть-Восток» начало подготовку производственных объектов к паводковому периоду

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Москва. Сибирские новости - ООО «Транснефть-Восток» приступило к подготовке производственных объектов нефтепроводов Восточная Сибирь - Тихий океан (ВСТО-1), Омск - Иркутск, Красноярск - Иркутск, Куюмба - Тайшет, Сковородино - Мохэ к паводковому периоду. По данным МЧС России, в настоящее время наблюдается превышение средней многолетней толщины льда на ряде затороопасных рек Иркутской и Амурской областей, Республики Саха (Якутия), среди них реки Амур, Лена, Алдан, Вилюй, Киренга, Нижняя Тунгуска.

Оценка текущей ситуации для предотвращения заторов и искусственного поднятия уровней воды будет проводиться с помощью наземного обследования территорий и облетов. Землепользователям и организациям, производящим работы в охранных зонах магистральных трубопроводов, будут выданы специальные предупреждения. На подводных переходах через реки будут организованы блокпосты и пункты наблюдения.

По сообщению компании, специалисты проведут ревизию более чем 900 единиц запорной арматуры с проверкой на полное открытие и закрытие в местном и дистанционном режимах, проверят аварийную систему пожаротушения на объектах. Особое внимание будет уделено подготовке резервуаров к устойчивой работе в период весеннего паводка. Дополнительно специальные оперативные группы будут вести усиленный контроль за состоянием трубопроводов, линий связи на оползневых участках. Также будет проводиться мониторинг технического состояния линий электропередачи и установок электроснабжения.

Подготовку объектов ООО «Транснефть-Восток» к паводкам планируется завершить в конце марта 2017 года.

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2017-03-09 11:58:58




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