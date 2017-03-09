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В Ангарске по подозрению в сбыте наркотиков задержан 20-летний студент

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Иркутск. Сибирские новости - Сотрудники Управления МВД России по Ангарскому городскому округу по подозрению в сбыте синтетических наркотиков задержали студента одного из иркутских вузов.
Накануне в полицию поступила информация от местного жителя, который сообщил о возможной причастности 20-летнего молодого человека к незаконному обороту наркотиков.

«В ходе проверки этих сведений полицейские провели ряд оперативно-разыскных мероприятий и задержали подозреваемого, у которого в присутствии понятых было обнаружено и изъято почти 16 граммов синтетического наркотика», - сообщает пресс-служба УМВД России по Ангарскому городскому округу. Проведенная криминалистическая экспертиза показала, что изъятое вещество относится к группе пирролидиновалерофеноновых. Задержанный пояснил оперативникам, что приготовил наркотик для его последующего сбыта с помощью так называемых закладок.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере». Максимальное наказание по этой статье - 20 лет лишения свободы.

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2017-03-09 12:00:49




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