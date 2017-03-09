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Единые клиентские центры ВСЖД обработали порядка 3,2 тыс. обращений грузоотправителей с начала года

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Иркутск. Сибирские новости - В январе - феврале этого года в Единые клиентские центры ВСЖД поступило 3,2 тыс. обращений, связанных с организацией перевозки грузов. В том числе 1,8 тыс. заявок поступило в центр, расположенный в Иркутске, еще порядка 1,4 тыс. - в Улан-Удэ.

Наиболее популярными у грузоотправителей Иркутской области и Республики Бурятия являются такие услуги, как, оформление заявок на перевозку грузов, предоставление вагонов агентского парка, консультации по договорам на подачу и уборку вагонов, расчеты за перевозку грузов, в том числе от «двери до двери». По-прежнему часто клиентов интересует порядок осуществления электронного обмена документами.

Перечень предоставляемых услуг центров регулярно пополняется. Среди новых предложений популярностью у грузоотправителей пользуется разработка и утверждение эскизов и схем погрузки и крепления грузов.
Всего за два первых месяца 2017 года в двух ЕКЦ было заключено 206 договоров.

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2017-03-09 12:03:18




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