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Всероссийский день открытых дверей для потребителей пройдет в Иркутской области

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Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области в честь празднования Всемирного дня прав потребителей пройдет день открытых дверей для потребителей. Мероприятие состоится 15 марта с 9:00 до 18:00.

На вопросы граждан будут отвечать специалисты Управления Роспотребнадзора по Иркутской области и консультационного центра по защите прав потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области».

Все обратившиеся смогут получить консультации по актуальным вопросам защиты прав потребителей, в том числе о правах потребителя при дистанционном приобретении товаров и услуг.

«Потребители смогут безвозмездно получить консультации по всем спорным ситуациям, связанным с приобретением товаров и услуг, помощь в создании претензий и исковых заявлений», - сообщает пресс-служба Управления.

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2017-03-09 12:05:11




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