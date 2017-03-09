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Назван автор текста Тотального диктанта 2017

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Иркутск. Сибирские новости - Автором текста Тотального диктанта 2017 года стал русский писатель, автор детективных и исторических романов Леонид Юзефович. Каждая часть текста - это небольшое эссе про один из родных городов автора: Пермь, Улан-Удэ и Санкт-Петербург. Проверить свою грамотность в Иркутске можно будет на 10 площадках, четыре из которых расположены на базе Иркутского государственного университета, сообщает пресс-служба вуза.

Напомним, Тотальный диктант пройдет 8 апреля в 800 городах по всему миру. В Иркутске организатором образовательной акции в седьмой раз традиционно выступает ИГУ. При этом вуз не только организовывает Тотальный диктант, но и помогает иркутянам повысить свою грамотность. Ежегодно в преддверии акции факультет филологии и журналистики госуниверситета проводит бесплатные подготовительные курсы «Русский по пятницам». Ведут лекции кандидаты и доктора филологических наук, преподаватели кафедры русского языка и общего языкознания ИГУ.

"Когда организаторы проекта предложили мне стать автором диктанта этого года, я размышлял недолго: было очень лестно, что моими предшественниками в этой роли были уважаемые и любимые мною авторы. И надо признаться: от мысли, что мой текст будут писать двести тысяч человек, захватывает дух", - признался Л. Юзефович.

В ИГУ написать диктант можно будет в Институте филологии, иностранных языков и медикоммуникации (ул. Ленина, 8), Педагогическом институте (ул. Сухэ-Батора, 9), Юридическом институте (ул. Улан-Баторская, 10), на биолого-почвенном факультете (ул. Сухэ-Батора, 5). Начало в 13:00 (требуется удостоверение личности).

Леонид Юзефович - русский писатель, сценарист, историк, кандидат исторических наук, автор детективных и исторических романов. Литературным дебютом стала повесть «Обручение с вольностью» в журнале «Урал» в 1977 году. Известность к Юзефовичу пришла в 2001 году после издания цикла исторических детективов о сыщике Иване Путилине. В 2002 году появился детективный роман «Казароза», который был высоко оценен критикой и вышел в финал престижного конкурса-премии «Русский Букер». За роман «Журавли и карлики» Леонид Юзефович назван лауреатом первой премии «Большая книга» 2009 года. В 2015-м вышел в свет документальный роман о забытом эпизоде Гражданской войны на Дальнем Востоке «Зимняя дорога», в котором рассказывается об эпическом противостоянии в 1922 - 23 годах в снегах Якутии колчаковского генерал-лейтенанта А. Пепеляева и забайкальского красного партизана И. Я. Строда. За эту работу в 2016 году Л. Юзефович получил премии «Национальный бестселлер» и «Большая книга».

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2017-03-09 12:06:52




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