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Фермерские хозяйства Иркутского района увеличили поголовье КРС на 6,5%

Фото: Юрий Назыров
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Иркутский район. Сибирские новости - Поголовье крупного рогатого скота в Иркутском районе уменьшилось на 242 головы, на январь 2017 года оно составило 5,33 тыс. голов. При этом фермерские хозяйства увеличили поголовье на 6,5%. Наибольшие надои дали Иркутский КБЖК, «Барки», «Сибирская нива», «Луговое».

Показатель сдачи мясной продукции вырос на 8% по сравнению с 2015 годом. На 34% увеличилась сохранность молодняка.

По информации администрации района, одна из насущных проблем - снижение числа кадров в сельском хозяйстве. Так, в 2015 году было зарегистрировано 1,066 тыс. работников, в 2016 году - уже 700.

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2017-03-09 12:08:48




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