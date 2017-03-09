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Около миллиарда рублей будет выделено в этом году на ремонт дорог в Иркутске

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Иркутск. Сибирские новости - Около миллиарда рублей будет выделено в этом году на ремонт улично-дорожной сети города Иркутска. Об этом сообщил сегодня начальник департамента дорожной деятельности комитета городского обустройства администрации города Иркутска Михаил Малыхин. К работам подрядчики приступят с наступлением устойчивой средней температуры воздуха более 8 градусов тепла. Скоро будут объявлены первые аукционы на проведение работ, и к 10 мая уже должны быть определены подрядчики.

До этого времени ремонт улично-дорожной сети проходит в рамках содержания городских территорий: для безопасности автомобильного и общественного транспорта МУП «Иркутскавтодор» проводит ямочный ремонт по заявкам от горожан. Сейчас выбоины на дорогах выравнивают методом литого асфальта: такая технология позволяет проводить работы при температуре до 15 градусов ниже нуля. Как рассказал М. Малыхин, основной объем ямочного ремонта приходится на ночное время, поскольку днем городские магистрали слишком загружены транспортом.

"После объявления так называемой «охоты на ямы» мы получили уже более ста заявок от населения на проведение ямочного ремонта. Хочу сразу предупредить, что основной упор в нашей работе сейчас производится на городские улицы, где ходит общественный транспорт, где большой поток автомобилей и высокая скорость движения. Внутридворовые территории мы будем ремонтировать уже при наступлении строительного сезона в рамках соответствующих муниципальных программ", - отметил М. Малыхин.

Отчет обо всех проведенных работах можно посмотреть на страницах МУП «Иркутскавтодор» в социальных сетях. Там же можно пожаловаться на особенно опасные ямы на городских дорогах. В ближайшие дни в планах сотрудников предприятий выровнять дорожное полотно на Глазковском, и Академическом мостах, а также на подъезде к Иркутному мосту. Кроме этого, заливать асфальтобитумной смесью будут ямы на объездной дороге Ново-Ленино и нескольких небольших путепроводах Иркутска.

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2017-03-09 12:16:16




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