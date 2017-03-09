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В Иркутской области с начала года восемь детей совершили суицид
12:33 - Иркутск. Сибирские новости - С начала 2017 года на территории Иркутской области зарегистрировано уже …
В отношении Олега Геевского дополнительно возбуждено еще два уголовных дела
12:26 - Иркутск. Сибирские новости - В отношении бывшего депутата Думы Иркутска и директора ЗАО «Объединение …
Мэрия Иркутска и «Сбербанк» подписали соглашение о социально-экономическом сотрудничестве
12:18 - Иркутск. Сибирские новости - Соглашение о социально-экономическом сотрудничестве подписали администрация …
Около миллиарда рублей будет выделено в этом году на ремонт дорог в Иркутске
12:16 - Иркутск. Сибирские новости - Около миллиарда рублей будет выделено в этом году на ремонт улично-дорожной …
Фермерские хозяйства Иркутского района увеличили поголовье КРС на 6,5%
12:08 - Иркутский район. Сибирские новости - Поголовье крупного рогатого скота в Иркутском районе уменьшилось …
Назван автор текста Тотального диктанта 2017
12:06 - Иркутск. Сибирские новости - Автором текста Тотального диктанта 2017 года стал русский писатель, автор …
Всероссийский день открытых дверей для потребителей пройдет в Иркутской области
12:05 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области в честь празднования Всемирного дня прав потребителей …
Единые клиентские центры ВСЖД обработали порядка 3,2 тыс. обращений грузоотправителей с начала года
12:03 - Иркутск. Сибирские новости - В январе - феврале этого года в Единые клиентские центры ВСЖД поступило …
В Ангарске по подозрению в сбыте наркотиков задержан 20-летний студент
12:00 - Иркутск. Сибирские новости - Сотрудники Управления МВД России по Ангарскому городскому округу по подозрению …
«Транснефть-Восток» начало подготовку производственных объектов к паводковому периоду
11:58 - Москва. Сибирские новости - ООО «Транснефть-Восток» приступило к подготовке производственных …
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Заметки на полях
Иркутск. Сибирские новости - В пятницу местами по Иркутской области ожидается северо-западный, юго-западный ветер 11 — 16 м/с, поземки, метели. На дорогах области и города гололедица, снежный накат. В горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья возможен сход снежных лавин. О неблагоприятных условиях предупреждает Иркутское УГМС.
Эксклюзив
Мария Матвеева – активный член клуба «Губерния», доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник ФГБОУ ВО «ИРНИТУ». Мария в свободное от своей научной деятельности время принимает непосредственное участие в разработке концепции туристического кластера Иркутской области. Именно она подготовила экономическое обоснование концепции и продолжает заниматься темой туризма, поскольку ей небезразлично будущее нашего региона.
Иркутску повезло – Губернаторский иркутский симфонический оркестр один из лучших за Уралом. Когда-то созданный выпускником Ленинградской филармонии Игорем Соколовым, он держит планку высокого искусства благодаря другому выпускнику той же консерватории Илмару Лапиньшу. Несколько лет упорной работы увенчались к 2016 году необыкновенным успехом иркутского симфонического оркестра в Санкт-Петербурге, исполнившего неизвестную симфонию Георгия Свиридова. Об оркестре, о филармонии, и ее планах на ближайшее будущее наш разговор с главным дирижером Илмаром Лапиньшем и директором филармонии Ириной Касьяновой.
Обзоры рынков
Иркутск. Сибирские новости - Сайт по поиску работы и персонала HeadHunter проанализировал резюме более 3 тыс. руководителей высшего звена, разместивших резюме на hh.ru в Иркутске, чтобы выяснить соотношение мужчин и женщин по профессиональным сферам.
Актуально
Алексей Гордин – исполнительный директор Иркутской региональной общественной организации развития гражданского общества «Клуб «Губерния», автор проекта Байкальской школы прикладной политэкономии рассказывает о некоторых итогах работы клуба, о ближайших практических делах клуба. Главная цель Клуба – изучить успешный мировой и российский опыт развития территорий, увидеть новые возможности для развития Иркутской области и, учитывая современные тенденции и новые технологии, практически осуществить современные проекты во благо нашего региона.
В 2016 году поставки алюминия из России за рубеж неуклонно росли. Между тем, существующий порядок возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) при реализации алюминия и продукции на его основе за пределы России существенным образом осложняет их экспорт, создавая трудности российским предприятиям при выходе на зарубежные рынки.
Пресс-релиз
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, объявляет о распродаже серебряных номеров и подводит итоги работы интернет-магазина в Иркутской области в 2016 году.
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, запускает новый этап рекламной кампании по продвижению коммуникационной платформы «Другие правила». Компания продолжает информировать клиентов о новом продукте – переносе неиспользованных пакетных услуг на следующий период.
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко посетил Братский алюминиевый завод компании РУСАЛ. Глава региона провел встречу с управляющим директором Евгением Зенкиным и познакомился с работой предприятия.