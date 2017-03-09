Новости Бизнес Недвижимость Карьера Личные финансы После работы Заметки на полях пятница, 10.03.2017, 00:58
Главная > Новости > Новости

..
Центробанк РФ
USD 58.26 (-0.07)
EUR 61.71 (-0.15)
10 CNY 84.46 (-0.18)
Информер праздники сегодня

Мэрия Иркутска и «Сбербанк» подписали соглашение о социально-экономическом сотрудничестве

Версия для печати

Иркутск. Сибирские новости - Соглашение о социально-экономическом сотрудничестве подписали администрация Иркутска и ПАО «Сбербанк России». В ближайшее время к соглашению будет разработана дорожная карта, где будут указаны конкретные мероприятия. Планируется, что компания поможет благоустроить верхнюю и нижнюю набережные, а также остров Юность: будут приведены в порядок пешеходные дорожки, детские и спортивные площадки.

«Соглашение такого рода мы подписываем впервые. Уверен, подобная практика с компаниями, которые работают на территории Иркутска, продолжится», - отмечается в сообщении администрации города со ссылкой на мэра Иркутска Дмитрия Бердникова.

Ссылки по теме:

2017-03-09 12:18:38




Комментарии

Горожанин
В Иркутске мест которые нужно благоустроить предостаточно, если мэрия не справляется самостоятельно с данной задачей, может тогда вместе со Сбером справится.



Ваше имя:

Текст записи:
http://snews.ru
При использовании материалов сайта, ссылка на РИА «Сибирские новости» — обязательна!