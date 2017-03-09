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В отношении Олега Геевского дополнительно возбуждено еще два уголовных дела

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Иркутск. Сибирские новости - В отношении бывшего депутата Думы Иркутска и директора ЗАО «Объединение «Ермак» Олега Геевского 3 марта дополнительно возбуждено еще два уголовных дела по двум эпизодам (п. б ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Речь идет о легализации имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления, совершенной в особо крупном размере.

Кроме того, ему предъявлено обвинение в совершении трех эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Иркутской области.

Сейчас следователи СКР совместно с сотрудниками полиции проводят необходимые следственные и оперативные мероприятия. Расследование уголовных дел продолжается.

Напомним, в настоящее время О. Геевский находится под домашним арестом. В январе 2017 года в отношении него было возбуждено три уголовных дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по фактам мошенничества: незаконное приобретение прав на земельные участки, принадлежащие на праве собственности РФ, а также в постоянном (бессрочном) пользовании Иркутской государственной сельскохозяйственной академии (в настоящее время ИрГАУ), через получение дачными некоммерческими товариществами, в том числе ДНТ «Мысовое» и ДНТ «Дубрава».

Преступление было совершено в составе организованной группы с бывшим ректором ИрГСХА Геннадием Такаландзе, бывшим мэром Иркутского района Игорем Наумовым и иными лицами с использованием ими своего служебного положения в особо крупном размере.

По версии следствия, для легализации имущества, сокрытия факта незаконного приобретения права собственности на земельные участки федеральной собственности, придания правомерного вида владению и распоряжению ими в последующем, О. Геевским от подконтрольных себе лиц, включенных в состав участников ДНТ «Дубрава» и ДНТ «Мысовое», были получены нотариально удостоверенные доверенности на право распоряжения данными участками за цену и на условиях по усмотрению приближенных и привлеченных О. Геевским лиц.

В дальнейшем по указанию О. Геевского с целью придания видимости добросовестного приобретения указанных земельных участков конечными собственниками, посредством заключения неоднократных фиктивных сделок с подставными физическими и юридическими лицами, была осуществлена продажа всех земельных участков, полученных в ДНТ «Дубрава» и ДНТ «Мысовое» аффилированному О. Геевскому ООО «АкадемияСтрой», близким родственникам и иным приближенным лицам.

Посредством заключения указанных фиктивных сделок терялись следы происхождения земельных участков, права на которые приобретены незаконным способом, и они приобретали вид легальных объектов недвижимости.

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2017-03-09 12:26:19




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