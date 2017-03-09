В Иркутской области с начала года восемь детей совершили суицид

12:33 - Иркутск. Сибирские новости - С начала 2017 года на территории Иркутской области зарегистрировано уже …

В отношении Олега Геевского дополнительно возбуждено еще два уголовных дела

12:26 - Иркутск. Сибирские новости - В отношении бывшего депутата Думы Иркутска и директора ЗАО «Объединение …

Мэрия Иркутска и «Сбербанк» подписали соглашение о социально-экономическом сотрудничестве

12:18 - Иркутск. Сибирские новости - Соглашение о социально-экономическом сотрудничестве подписали администрация …

Около миллиарда рублей будет выделено в этом году на ремонт дорог в Иркутске

12:16 - Иркутск. Сибирские новости - Около миллиарда рублей будет выделено в этом году на ремонт улично-дорожной …

Фермерские хозяйства Иркутского района увеличили поголовье КРС на 6,5%

12:08 - Иркутский район. Сибирские новости - Поголовье крупного рогатого скота в Иркутском районе уменьшилось …

Назван автор текста Тотального диктанта 2017

12:06 - Иркутск. Сибирские новости - Автором текста Тотального диктанта 2017 года стал русский писатель, автор …

Всероссийский день открытых дверей для потребителей пройдет в Иркутской области

12:05 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области в честь празднования Всемирного дня прав потребителей …

Единые клиентские центры ВСЖД обработали порядка 3,2 тыс. обращений грузоотправителей с начала года

12:03 - Иркутск. Сибирские новости - В январе - феврале этого года в Единые клиентские центры ВСЖД поступило …

В Ангарске по подозрению в сбыте наркотиков задержан 20-летний студент

12:00 - Иркутск. Сибирские новости - Сотрудники Управления МВД России по Ангарскому городскому округу по подозрению …

«Транснефть-Восток» начало подготовку производственных объектов к паводковому периоду

11:58 - Москва. Сибирские новости - ООО «Транснефть-Восток» приступило к подготовке производственных …