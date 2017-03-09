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В Иркутской области с начала года восемь детей совершили суицид

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Иркутск. Сибирские новости - С начала 2017 года на территории Иркутской области зарегистрировано уже 26 суицидальных проявлений среди несовершеннолетних, 8 из которых со смертельным исходом. За три полных месяца прошлого года их было три. Об этом сегодня в рамках круглого стола, на котором обсудили актуальную на сегодняшний день проблему, связанную с самоубийствами подростков, сообщила начальник ООДПНД ГУ МВД России по Иркутской области Людмила Храменкова.

Если смотреть статистику за последние три года, то в 2016 году зафиксировано снижение детских суицидов в два раза. Руководитель отдела процессуального контроля регионального СУ СКР Юлия Исаева добавила, что органами следствия на сегодня возбуждено 5 уголовных дел по статье 110 УК РФ (доведение до самоубийства) по фактам гибели несовершеннолетних в результате суицида. За весь 2016 год в производстве Следственного управления таких дел было 10. Следователи СКР тщательно изучают все обстоятельства, мотивы совершения самоубийств, особое внимание при расследовании уголовных дел данной категории уделяется изучению социальных контактов несовершеннолетних в сети Интернет.

Обсуждая острую тему, участники круглого стола отметили, что основными причинами ухода детей из жизни являются конфликты в семье, школе, а также безответная любовь. Психиатры призывают родителей не бояться сообщать об изменении поведения у детей, о суицидальных наклонностях, обращаться за помощью к специалистам.

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2017-03-09 12:33:57




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