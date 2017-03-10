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Сергей Левченко проведет встречу с депутатами Государственной Думы и членами Совета Федерации

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Иркутск. Сибирские новости - Сегодня в Москве, в здании Государственной Думы Федерального Собрания РФ состоится встреча губернатора Иркутской области Сергея Левченко с депутатами Государственной Думы ФС РФ и членами Совета Федерации ФС РФ. Во встрече примут участие Сергей Тен, Николай Николаев, Михаил Щапов, Алексей Пономарев, Андрей Чернышев, Николай Будуев, Андрей Луговой, Виталий Шуба, Вячеслав Мархаев.

Участники встречи планируют обсудить вопросы дальнейшего устойчивого социально-экономического развития Иркутской области, реализации промышленного и ресурсного потенциала региона.

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2017-03-10 12:02:45




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