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Исследование: жители Иркутской области не отмечают проблем на межнациональной почве
12:37 - Иркутск. Сибирские новости - Жители Иркутской области не отмечают проблем на межнациональной почве. Результаты …
Минтруда РФ прорабатывает вопрос внедрения сертификатов для инвалидов на покупку средств реабилитации
12:30 - Иркутск. Сибирские новости - Министр труда и социального развития РФ Максим Топилин на встрече с фракцией …
Иркутские активисты ОНФ нанесли на интерактивную карту свалку на берегу реки Ушаковка
12:26 - Иркутск. Сибирские новости - Иркутские активисты Общероссийского народного фронта 9 марта нанесли на …
В Тайшете в суд направлено уголовное дело по обвинению врача-хирурга
12:23 - Иркутск. Сибирские новости - В Тайшете в суд направлено уголовное дело по обвинению врача-хирурга в причинении …
Более 18 тысяч жителей Иркутской области приняли участие в акции «Месяц безопасного Интернета»
12:19 - Иркутск. Сибирские новости - Более 800 представителей органов управления образованием муниципалитетов …
Из Иркутской области в 2016 году уехало 7,1 тысячи человек
12:17 - Иркутск. Сибирские новости - В минувшем году за счет прибывших на постоянное место жительства население …
Пятилетнюю программу благоустройства населенных пунктов разработают в Иркутской области
12:13 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области предлагается разработать программу благоустройства населенных …
Полиция опровергла причастность к рассылке сообщений о готовящемся массовом самоубийстве детей
12:10 - Иркутск. Сибирские новости - Накануне пользователи социальных медиа, а также мессенджеров получили сообщения …
В Иркутской области создана межведомственная комиссия для формирования современной городской среды
12:06 - Иркутск. Сибирские новости - Для Иркутской области на реализацию региональных и муниципальных программ …
Сергей Левченко проведет встречу с депутатами Государственной Думы и членами Совета Федерации
12:02 - Иркутск. Сибирские новости - Сегодня в Москве, в здании Государственной Думы Федерального Собрания РФ …
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Заметки на полях
Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области в субботу переменная облачность, местами, в северных районах на большей части территории небольшой и умеренный снег.
Эксклюзив
Мария Матвеева – активный член клуба «Губерния», доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник ФГБОУ ВО «ИРНИТУ». Мария в свободное от своей научной деятельности время принимает непосредственное участие в разработке концепции туристического кластера Иркутской области. Именно она подготовила экономическое обоснование концепции и продолжает заниматься темой туризма, поскольку ей небезразлично будущее нашего региона.
Иркутску повезло – Губернаторский иркутский симфонический оркестр один из лучших за Уралом. Когда-то созданный выпускником Ленинградской филармонии Игорем Соколовым, он держит планку высокого искусства благодаря другому выпускнику той же консерватории Илмару Лапиньшу. Несколько лет упорной работы увенчались к 2016 году необыкновенным успехом иркутского симфонического оркестра в Санкт-Петербурге, исполнившего неизвестную симфонию Георгия Свиридова. Об оркестре, о филармонии, и ее планах на ближайшее будущее наш разговор с главным дирижером Илмаром Лапиньшем и директором филармонии Ириной Касьяновой.
Обзоры рынков
Иркутск. Сибирские новости - Сайт по поиску работы и персонала HeadHunter проанализировал резюме более 3 тыс. руководителей высшего звена, разместивших резюме на hh.ru в Иркутске, чтобы выяснить соотношение мужчин и женщин по профессиональным сферам.
Актуально
Алексей Гордин – исполнительный директор Иркутской региональной общественной организации развития гражданского общества «Клуб «Губерния», автор проекта Байкальской школы прикладной политэкономии рассказывает о некоторых итогах работы клуба, о ближайших практических делах клуба. Главная цель Клуба – изучить успешный мировой и российский опыт развития территорий, увидеть новые возможности для развития Иркутской области и, учитывая современные тенденции и новые технологии, практически осуществить современные проекты во благо нашего региона.
В 2016 году поставки алюминия из России за рубеж неуклонно росли. Между тем, существующий порядок возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) при реализации алюминия и продукции на его основе за пределы России существенным образом осложняет их экспорт, создавая трудности российским предприятиям при выходе на зарубежные рынки.
Пресс-релиз
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, объявляет о распродаже серебряных номеров и подводит итоги работы интернет-магазина в Иркутской области в 2016 году.
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, запускает новый этап рекламной кампании по продвижению коммуникационной платформы «Другие правила». Компания продолжает информировать клиентов о новом продукте – переносе неиспользованных пакетных услуг на следующий период.
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко посетил Братский алюминиевый завод компании РУСАЛ. Глава региона провел встречу с управляющим директором Евгением Зенкиным и познакомился с работой предприятия.