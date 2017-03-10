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В Иркутской области создана межведомственная комиссия для формирования современной городской среды

Фото: Сибновости
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Иркутск. Сибирские новости - Для Иркутской области на реализацию региональных и муниципальных программ по благоустройству населенных пунктов предусмотрены субсидии из федерального бюджета в размере 452,35 млн руб. На софинансирование проектов из областного бюджета будет выделено не менее 222,8 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Отдельная субсидия из федерального бюджета будет предоставлена на обустройство парков малых городов. Иркутская область получит 16,73 млн руб., софинансирование за счет областного бюджета составит 8,24 млн руб.
Соглашения между правительством Иркутской области и минстроем России на предоставление федеральных субсидий уже подписаны. Вопросы реализации проекта назначен курировать заместитель председателя правительства Иркутской области Руслан Болотов.

Указом губернатора Иркутской области Сергея Левченко создана региональная межведомственная комиссия по обеспечению реализации российского приоритетного проекта «Формирование современной городской среды».
Этот орган при губернаторе Иркутской области создан для контроля и координации выполнения программы формирования современной городской среды. В комиссию вошли представители правительства Иркутской области, органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, объединений предпринимателей.

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2017-03-10 12:06:51




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