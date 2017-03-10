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Полиция опровергла причастность к рассылке сообщений о готовящемся массовом самоубийстве детей

Фото: Иванна Обухович
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Иркутск. Сибирские новости - Накануне пользователи социальных медиа, а также мессенджеров получили сообщения о необходимости тотального контроля за своими детьми во избежание их вовлечения в планируемую акцию, которая несет угрозу жизни подросткам.

«Уважаемые родители, сегодня в школу пришло письмо из полиции. Приказано довести до сведения всех родителей, что в это воскресенье группа КИТ планирует провести акцию с массовыми самоубийствами (5000 человек). Рекомендую в это воскресенье не отпускать от себя ребенка никуда. Даже в соседний подъезд, магазин, к другу и т. д. Позвонили из милиции и сказали предупредить родителей о том, чтобы в субботу и в воскресенье дети были под их присмотром. Максимальный репост», - отмечается в рассылке.

Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области сообщает: данная информация является ложной. Сотрудники полиции не готовили и не рассылали письма в образовательные учреждения, поскольку указанные в сообщении сведения не соответствуют действительности. В настоящее время ведется работа по установлению инициатора рассылки.

Поскольку информация о предстоящем событии является ложной, в свою очередь Общественный совет при ГУ МВД России по Иркутской области призывает жителей региона удалять спам и тем более не участвовать в его распространении в родительских группах, среди знакомых, родственников, коллег по работе.

«Инициаторы рассылки, вероятно, предусмотрительно не указали город, где могут произойти эти события, расширив географию действия тревожного письма до масштабов всей страны. Для убедительности анонимы сослались на полицию. Однако никаких писем сотрудники ОВД не готовили и не рассылали, так как все эти сведения не соответствуют действительности», - отмечается в сообщении.

Кроме того, члены Совета при Главном управлении считают актуальной необходимость на законодательном уровне выработку дополнительных мер, направленных на борьбу со спамом и привлечение к ответственности его организаторов.

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2017-03-10 12:10:14




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